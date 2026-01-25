×
HABERLERGündem Haberleri

11 yaşındaki çocuğun kahreden ölümü! Kızakla kayarken halk otobüsü çarptı

#Hakkari#Kızak#Çocuk Ölümü
Oluşturulma Tarihi: Ocak 25, 2026 16:31

Hakkari’de kızakla kayarken halk otobüsünün çarpması sonucu ağır yaralanan 11 yaşındaki Lezgin Erdal, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Otobüs şoförü gözaltına alındı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Keklikpınar Mahallesi’nde meydana geldi. Mahallede kızakla kayan Lezgin Erdal’a, Hakkari Belediyesi’ne ait özel halk otobüsü çarptı. Otobüsün altında kalan Erdal ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Erdal, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Hakkari Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Lezgin Erdal doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Bu arada kaza, otobüsün araç içi kamerasına yansıdı. Görüntülerde çocuğun kızakla yolda kaydığı sırada otobüsün çarptığı anlar yer aldı.

Otobüs şoförünün gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

