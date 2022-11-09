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11 yaşındaki çocuğun feci ölümü! Salıncağın ipi boynuna dolandı

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#Malatya#Darende#Salıncak
11 yaşındaki çocuğun feci ölümü Salıncağın ipi boynuna dolandı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 09, 2022 12:07

Malatya’nın Darende ilçesinde yaşayan 11 yaşındaki çocuk, bindiği salıncakta ki ipin boynuna dolanması sonucu hayatını kaybetti.

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Edinilen bilgiye göre Darende ilçesine bağlı Ayvalı Mahallesinde yaşanan olayda, 11 yaşındaki A. K. bahçelerindeki salıncağa bindi. Bu sırada salıncağın ipi boynuna dolanan çocuk çevredekilerin yardımı ile dolandığı ipten kurtarılarak hemen hastaneye kaldırıldı. Ancak burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan A. K. hayatını kaybetti.

Otopsi işlemeleri tamamlanan çocuğun cenazesi Ayvalı Mahallesinde ki mezarlıkta defnedilirken, savcılık olayla ilgili inceleme başlattı.

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#Malatya#Darende#Salıncak

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