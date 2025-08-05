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11 yaşındaki çocuğu ile eşini öldürmüştü... Arayanlara 'uyuyorlar' demiş!

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#Edirne#Aile Katliamı#Didem Örs Alacı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 05, 2025 13:15

Dün Edirne'de yaşanan dehşette yeni detaylar ortaya çıkmaya başladı. 11 yaşındaki çocuğu ile eşini öldüren şüphelinin, telefonla arayanlara 'uyuyorlar, uyanmadılar' cevabı verdiği iddia edildi.

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Edinilen bilgiye göre, Edirne'yi derinden sarsan olay dün Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşandı. Ailesiyle aynı apartmanda yaşayan Ö.G.A. (41), eşi Didem Örs Alacı (38) ile 11 yaşındaki oğulları Doruk Kaan Alacı'yı boğarak öldürdükten sonra bıçakla kendini yaralayarak intihara kalkıştı.

11 yaşındaki çocuğu ile eşini öldürmüştü... Arayanlara uyuyorlar demiş

Aileden haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine yaşadıkları eve itfaiye, polis ve ambulans ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kapıyı kırmasıyla eve giren polis ve sağlık ekipleri, anne ve oğlunun cansız bedenleriyle karşılaştı.
11 yaşındaki çocuğu ile eşini öldürmüştü... Arayanlara uyuyorlar demiş

Ağır yaralı Ö.G.A. ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından anne ile oğlunun cansız bedenleri otopsi için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

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"UYUYORLAR, UYANMADILAR"

Didem'in aile yakınlarıyla kahvaltı planı yaptığı ancak kahvaltıya gitmemesi üzerine acı olayın ortaya çıktığı belirlendi. İddialara göre; Didem, aile yakınlarıyla sabah kahvaltıda bir araya gelmek için plan yaptı.

11 yaşındaki çocuğu ile eşini öldürmüştü... Arayanlara uyuyorlar demiş

Saatler ilerlemesine rağmen Didem'in kahvaltıya gelmemesinden endişelenen yakınları, Didem'i telefonla arayarak neden geciktiğini sormak istedi.

Didem'in telefonunu açan cinayet şüphelisi Ö.G.A. 'Didem ve Doruk'un henüz uyanmadıklarını' söyleyerek, telefonu kapattı. Didem'den gün içinde haber alamayan yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine giden ekipler, aile katliamıyla karşılaştı.

Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.
11 yaşındaki çocuğu ile eşini öldürmüştü... Arayanlara uyuyorlar demiş

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#Edirne#Aile Katliamı#Didem Örs Alacı

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