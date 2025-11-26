11. Yargı Paketi, yarın TBMM Başkanlığı'na sunulacak | 50 bin mahkuma tahliye yolu...

Haberin Devamı

11.⁠ ⁠Yargı Paketi yarın TBMM Başkanlığı’na sunulacak. Paket, organize suç örgütleriyle mücadeleden bilişim suçlarına, trafik güvenliğinden infaz rejimine kadar birçok alanda önemli düzenlemeler içeriyor.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler tarafından açıklanan paketin detaylarına göre, suçla ve suçlularla mücadelede cezaların caydırıcılığının artırılması hedefleniyor.

ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTLERİNE VE "MAGANDALIĞA" AĞIR CEZALAR

Paketle birlikte, 18 yaşından küçük çocukları suça karıştıran organize suç örgütlerine yönelik cezalar ağırlaştırılıyor. Silahlı çetelerin, 18 yaşın altındakileri suç aracı olarak kullanması durumunda örgüt yöneticilerine 30 yıla kadar hapis cezası verilebilecek.

Toplu alanlarda havaya ateş açarak kamu güvenliğini tehlikeye atan kişilere yönelik cezalar da artırılıyor. Bu suçu işleyenlere 7 yıl 6 aya kadar hapis cezası uygulanması öngörülüyor.

Ayrıca, trafikte "yol kesme" eylemi tek başına bir suç olarak tanımlanıyor. Bir aracı durduran veya hareket etmesini engelleyen kişiye 3 yıla kadar hapis cezası verilebilecek. Taksirle yaralama suçunda ise basit halde ceza 2 yıla, birden fazla kişinin yaralanmasına neden olunması durumunda ise 5 yıla kadar hapis cezası olarak düzenleniyor.

BİLİŞİM SUÇLARINA KARŞI YENİ ÖNLEMLER

11. Yargı Paketi, bilişim suçlarıyla mücadeleye yönelik yeni tedbirler de getiriyor. Buna göre, fotoğraf, yüz tanıma, parmak izi veya çipli kimlik kartı gibi biyometrik doğrulama yöntemleri olmadan banka hesabı açılamayacak. Şüpheli durumlarda ilgili banka hesabı 48 saate kadar askıya alınabilecek.

Ayrıca, bir kişi adına alınabilecek GSM hat sayısına Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından bir sınırlama getirilecek. Belirlenen sınıra uymayan kişilere ve operatörlere cezai işlem uygulanacak.

İNFAZ REJİMİNDE DÜZENLEME

Pakette, infaz rejimine ilişkin de bir düzenleme yer alıyor. "Tam akıl hastası" olan hükümlülerin, belirli bir süre sağlık kurumunda tutulmadan salıverilmesinin önüne geçilecek.

50 BİN MAHKUMA TAHLİYE YOLU

CNN TÜRK muhabiri Paşa Alyurt, şu bilgileri aktardı:

"11. Yargı Paketi'nin yargı paketinin yarın TBMM Başkanlığı'na sunulacağı öğrenildi. AK Parti kaynaklarına göre pakette kovid düzenlemesi de olacak ve bu paket kapsamında 31 Temmuz 2023 tarihinden önce suç işleyenler de kovid düzenlemesi kapsamında koşullu salıverme haklarından yararlanabilecek.

Detaylandıracak olursak 11. Yargı Paketi kapsamında ceza infaz kurumları ve bölge mahkemelerinden bir rapor istendi. AK Parti’nin özellikle insan haklarına bağlı cezaevi komisyonu aracılığıyla cezaevi ziyaretleri gerçekleştirdiği ve bu rapor doğrultusunda hareket edileceği öğrenildi. 50-55 bin mahkumun bu düzenlemeden yararlanması bekleniyor.

Düzenleme kapsamında, 31 Temmuz 2023’ten önce hükmü kesinleşmiş olanlara tanınan hakların, artık hüküm kesinleşmesi yerine suçun işlenme tarihi esas alınarak uygulanması öngörülüyor.

Çünkü yargısal süreçlerin uzunluğu nedeniyle hükmü kesinleşmemiş çok sayıda dosya bulunuyordu. Bu durum, infaz rejiminde ölçülülük ve eşitlik açısından sorun oluşturduğu gibi, makul sürede yargılanma ilkesinin de ihlal edildiği yönünde talepleri beraberinde getirmişti.

Sonuç olarak, AK Parti kaynaklarına göre 11. Yargı Paketi yarın Meclis’e sunulacak ve pakette kovid düzenlemesi de yer alacak. Buna göre, 31 Temmuz 2023 tarihinden önce suç işleyenler koşullu salıverme hakkından yararlanabilecek."