11. YargÄ± Paketi, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi

Teklifle, Ä°cra ve Ä°flas Kanunu'nda deÄŸiÅŸikliÄŸe gidiliyor. Nispi harÃ§ ve teminat yatÄ±rma yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ yerine getirmeyenlerin, ihalenin feshini talep etmesi halinde mahkemece ihalenin feshi talebi dosya Ã¼zerinden ve kesin olarak reddedilecek.

TeminatÄ±n veya yatÄ±rÄ±lmasÄ± gereken harcÄ±n yatÄ±rÄ±lmamasÄ± veya eksik yatÄ±rÄ±lmasÄ± suretiyle ihalenin feshinin talep edilmesi halinde mahkeme tebliÄŸ edeceÄŸi muhtÄ±rada, iki haftalÄ±k kesin sÃ¼re iÃ§inde teminatÄ±n veya harcÄ±n ikmal edilmesini, aksi halde ihalenin feshi talebinin dosya Ã¼zerinden kesin olarak reddedileceÄŸini bildirecek. Mahkeme, sÃ¼resi iÃ§inde teminat veya harÃ§ ikmal edilmediÄŸi takdirde derhal ihalenin feshi talebini reddedecek.

Anayasa Mahkemesinin iptal kararÄ± doÄŸrultusunda yapÄ±lan dÃ¼zenlemeye gÃ¶re, alÄ±ÅŸÄ±lmÄ±ÅŸ hediyeler dÄ±ÅŸÄ±nda, geÃ§ici veya kesin aciz belgesinin ya da aciz belgesi niteliÄŸinde olan haciz tutanaÄŸÄ±nÄ±n dÃ¼zenlendiÄŸi yahut iflasÄ±n aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ± tarihten Ã¶nceki 1 yÄ±l iÃ§inde yapÄ±lan bÃ¼tÃ¼n baÄŸÄ±ÅŸlamalarÄ±n ve ivazsÄ±z tasarruflarÄ±n iptale tabi olduÄŸu hÃ¼kÃ¼m altÄ±na alÄ±nÄ±yor.

Alt soy ve Ã¼st soy, Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ derece dahil kan hÄ±sÄ±mlarÄ±, son 1 yÄ±l iÃ§inde evlilik birliÄŸi sona ermiÅŸ olsa bile eÅŸi ve Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ derece dahil kayÄ±n hÄ±sÄ±mlarÄ±, evlat edinenle evlatlÄ±k, ortak konutta yaÅŸayan kiÅŸiler arasÄ±nda yapÄ±lan tasarruflarÄ±n gerÃ§ek deÄŸere uygun olarak ivazlÄ± olduÄŸu ispatlanmadÄ±kÃ§a baÄŸÄ±ÅŸlama sayÄ±lacak.

Aksi ispatlanmadÄ±kÃ§a, sÃ¶zleÅŸmenin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada, kendi verdiÄŸi ÅŸeyin gerÃ§ek deÄŸerine gÃ¶re borÃ§lunun ivaz olarak pek aÅŸaÄŸÄ± bir fiyatla kabul ettiÄŸi sÃ¶zleÅŸmeler ile borÃ§lunun kendisine veya Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ bir kiÅŸi yararÄ±na Ã¶mÃ¼r boyu gelir sÃ¶zleÅŸmesi ya da intifa hakkÄ± tesis ettiÄŸi sÃ¶zleÅŸmeler yahut Ã¶lÃ¼nceye kadar bakma sÃ¶zleÅŸmelerinin, uygun bir karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n saÄŸlandÄ±ÄŸÄ± ispatlanmadÄ±kÃ§a baÄŸÄ±ÅŸlama sayÄ±lacak.

AynÄ± Kanun'un "Ä°stinaf yoluna baÅŸvurma ve incelenmesi" ile "Temyiz yoluna baÅŸvurma ve incelenmesi" baÅŸlÄ±klÄ± hÃ¼kÃ¼mlerindeki parasal sÄ±nÄ±rlarÄ±n uygulanmasÄ±nda, ÅŸikayet baÅŸvurusunun yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± veya davanÄ±n aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ± tarihteki miktar esas alÄ±nacak.Â

AVUKATLARA VERÄ°LEN DÄ°SÄ°PLÄ°N CEZALARI

Teklifle, AvukatlÄ±k Kanunu'nda deÄŸiÅŸiklik yapÄ±lÄ±yor. Buna gÃ¶re, avukatlarÄ±n, avukatlÄ±k veya TÃ¼rkiye Barolar BirliÄŸi ya da barolarÄ±n organlarÄ±ndaki gÃ¶revlerinden doÄŸan veya gÃ¶rev sÄ±rasÄ±nda iÅŸledikleri suÃ§lardan dolayÄ± haklarÄ±nda son soruÅŸturma aÃ§Ä±lmasÄ±na karar verilirse, bu durum ve yargÄ±lama aÅŸamalarÄ±nda verilen nihai kararlar avukatÄ±n kayÄ±tlÄ± olduÄŸu baroya bildirilecek.

Avukatlara, avukatlÄ±k onur ve Ã¼nvanÄ±na, savunma hakkÄ±nÄ±n kutsallÄ±ÄŸÄ±nÄ±n gerektirdiÄŸi saygÄ± ve gÃ¼vene veya Ã¶zen ve doÄŸruluk yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼klerine uymayan hal ve hareketlerinin tespit edilmesi Ã¼zerine, ihlalin niteliÄŸine ve eylemin aÄŸÄ±rlÄ±k derecesine gÃ¶re AvukatlÄ±k Kanunu'nda yazÄ±lÄ± disiplin cezalarÄ±ndan biri verilecek.





Teklifle, Anayasa Mahkemesi kararÄ± doÄŸrultusunda avukatlara verilecek disiplin cezalarÄ± yeniden dÃ¼zenleniyor. Avukatlar hakkÄ±nda uygulanacak disiplin cezalarÄ±, "uyarma", "kÄ±nama", "para cezasÄ±", "iÅŸten Ã§Ä±karma" ve "meslekten Ã§Ä±karma" olarak belirleniyor. Hangi hallerde hangi cezalarÄ±n verileceÄŸi sÄ±ralanÄ±yor.

HakkÄ±nda herhangi bir disiplin cezasÄ± verilen avukatÄ±n, bu cezanÄ±n kesinleÅŸtiÄŸi tarihten itibaren 5 yÄ±l iÃ§inde disiplin cezasÄ± gerektiren yeni bir fiil iÅŸlemesi halinde bu fiil iÃ§in Ã¶ngÃ¶rÃ¼len disiplin cezasÄ±nÄ±n bir derece aÄŸÄ±r olanÄ±, ilk defa verilen uyarma cezasÄ±nÄ±n kesinleÅŸtiÄŸi tarihten itibaren 5 yÄ±l iÃ§inde iÅŸten Ã§Ä±karma cezasÄ± gerektiren bir fiilin iÅŸlenmesi halinde meslekten Ã§Ä±karma cezasÄ± yerine iÅŸten Ã§Ä±karma cezasÄ±nÄ±n Ã¼st haddi uygulanacak.

Bir defa iÅŸten Ã§Ä±karma cezasÄ± alan avukat, bu cezanÄ±n kesinleÅŸtiÄŸi tarihten itibaren 5 yÄ±l iÃ§inde en az kÄ±nama cezasÄ±nÄ± gerektiren bir fiil iÅŸlerse meslekten Ã§Ä±karÄ±lacak.

Meslekten Ã§Ä±karma cezasÄ±nÄ± gerektiren haller hariÃ§ olmak Ã¼zere, ilk defa disiplin cezasÄ± verilmesini gerektiren bir fiil iÅŸleyen avukata, verilecek disiplin cezasÄ±ndan bir derece hafif olanÄ± uygulanabilecek. Bu hÃ¼kÃ¼m, hakkÄ±nda verilen bir disiplin cezasÄ±nÄ±n kesinleÅŸmesinden itibaren 5 yÄ±l geÃ§enler bakÄ±mÄ±ndan da geÃ§erli olacak.

Teklifle, avukatlara verilecek disiplin cezalarÄ± ile bu cezalarÄ± gerektiren eylemler ayrÄ±ntÄ±lÄ± olarak belirlendiÄŸi iÃ§in AvukatlÄ±k Kanunu'nda yer alan bazÄ± disiplin dÃ¼zenlemeleri kaldÄ±rÄ±lÄ±yor.

Baro Disiplin Kurulu tarafÄ±ndan kovuÅŸturma sonucunun beklenmesine karar verilmesi halinde, kesinleÅŸen mahkeme kararÄ±nÄ±n ilgili baroya bildirilmesinden itibaren 1 yÄ±l geÃ§mekle ceza verme yetkisi zaman aÅŸÄ±mÄ±na uÄŸrayacak.

Disiplin soruÅŸturmasÄ± veya kovuÅŸturmasÄ± sonucu tesis edilen idari iÅŸleme karÅŸÄ± dava aÃ§Ä±lmasÄ± halinde zaman aÅŸÄ±mÄ± sÃ¼resi kesilecek. Mahkemenin idari iÅŸlemin iptaline iliÅŸkin kararÄ±nÄ±n ilgili baro veya TÃ¼rkiye Barolar BirliÄŸine bildirilmesinden itibaren mahkeme kararÄ± uyarÄ±nca en geÃ§ 2 yÄ±l iÃ§inde yeniden yapÄ±lacak soruÅŸturma veya kovuÅŸturma sonucuna gÃ¶re karar verilecek. Mahkeme kararÄ±nÄ±n ilgili baro veya TÃ¼rkiye Barolar BirliÄŸine ulaÅŸmasÄ±ndan itibaren 2 yÄ±l geÃ§tikten sonra disiplin cezasÄ± verilemeyecek.

Meslekten Ã§Ä±karma cezasÄ±ndan baÅŸka bir disiplin cezasÄ± verilen avukatlar, uyarma, kÄ±nama, para ve iÅŸten Ã§Ä±karma cezalarÄ±nÄ±n uygulanmasÄ±ndan itibaren 5 yÄ±l geÃ§tikten sonra disiplin kuruluna baÅŸvurarak, bu disiplin cezalarÄ±nÄ±n sicillerinden silinmesini isteyebilecek. TekerrÃ¼r uygulanarak verilen iÅŸten Ã§Ä±karma cezalarÄ±, bu hÃ¼kmÃ¼n dÄ±ÅŸÄ±nda olacak.

Teklifle, Anayasa Mahkemesince verilen iptal kararÄ±nÄ±n oluÅŸturacaÄŸÄ± hukuki boÅŸluÄŸun doldurulmasÄ± amacÄ±yla Kamu Ä°hale Kanunu'nda deÄŸiÅŸikliÄŸe gidiliyor. Kamu Ä°hale Kurumunun gelirlerine iliÅŸkin hÃ¼kÃ¼mde yapÄ±lan deÄŸiÅŸikliÄŸe gÃ¶re, itirazen ÅŸikayet baÅŸvuru bedelinin, baÅŸvuru dilekÃ§esinde yer verilen iddialar dikkate alÄ±narak belirlenecek haklÄ±lÄ±k oranÄ±na karÅŸÄ±lÄ±k gelen kÄ±smÄ±nÄ±n Kurul kararÄ±yla baÅŸvuru sahibine iadesine karar verilecek. Ancak Kurumca, ilgili hÃ¼kÃ¼m uyarÄ±nca baÅŸvurunun reddine veya eÅŸit muamele ilkesi yÃ¶nÃ¼nden yapÄ±lan inceleme sonucunda ilgili hÃ¼kÃ¼mler uyarÄ±nca ihalenin iptaline veya dÃ¼zeltici iÅŸlem belirlenmesine karar verilmesi halinde baÅŸvuru bedeli iade edilmeyecek.

BaÅŸvuru dilekÃ§esinde aynÄ± iddia kapsamÄ±nda birden fazla hususa yer verilmesi halinde bu hususlar, Kurum tarafÄ±ndan ayrÄ± birer iddia olarak deÄŸerlendirilecek. Kurul kararÄ±nÄ±n baÅŸvuru sahibine bildirimini izleyen 30 gÃ¼n iÃ§inde baÅŸvuru sahibinin Kuruma yazÄ±lÄ± talebi Ã¼zerine, bu talep tarihini izleyen 30 gÃ¼n iÃ§inde Kurum tarafÄ±ndan bedel iadesi yapÄ±lacak. Kurumca iade edilen bu bedel iÃ§in faiz iÅŸlemeyecek.

Ä°tirazen ÅŸikayet baÅŸvurusu Ã¼zerine alÄ±nan Kurul kararlarÄ±na karÅŸÄ± aÃ§Ä±lan davalar sonucunda veya Kamu Ä°hale SÃ¶zleÅŸmeleri Kanunu'nun "MÃ¼cbir sebepler" baÅŸlÄ±klÄ± maddesi uyarÄ±nca sÃ¶zleÅŸmenin feshedilmesi hallerinde, "doÄŸal afetler" hÃ¼kmÃ¼ uyarÄ±nca tahsil edilen bedelin ilk sÃ¶zleÅŸme bedelinin tamamlanmayan oranÄ±na karÅŸÄ±lÄ±k gelen kÄ±smÄ±nÄ±n Kurul kararÄ±yla yÃ¼kleniciye iade edilmesine karar verilecek. Bedel iadesinin yapÄ±labilmesi iÃ§in yÃ¼klenicinin, fesih ve tasfiye iÅŸlemlerinin tamamlandÄ±ÄŸÄ±nÄ±n kendisine bildirimini izleyen 30 gÃ¼n iÃ§inde iade talebiyle idareye baÅŸvurmasÄ± gerekecek. BaÅŸvuruyu izleyen 30 gÃ¼n iÃ§inde idarece, ilk sÃ¶zleÅŸme bedelinin tamamlanmayan oranÄ± dahil gerekli bilgi ve belgeler Kuruma iletilecek. Bilgi ve belgelerin Kurum kayÄ±tlarÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± tarihi izleyen 30 gÃ¼n iÃ§inde Kurum tarafÄ±ndan bedel iadesi yapÄ±lacak. Kurumca iade edilen bu bedel iÃ§in faiz iÅŸlemeyecek. Bu hÃ¼kÃ¼m, 26 AralÄ±k 2025'te yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girecek.

"DOLANDIRICILIK" SUÃ‡UNUN YARGILAMASI ASLÄ°YE CEZA MAHKEMELERÄ°NDE YAPILACAK

Adli YargÄ± Ä°lk Derece Mahkemeleri ile BÃ¶lge Adliye Mahkemelerinin KuruluÅŸ, GÃ¶rev ve Yetkileri HakkÄ±nda Kanun'da yapÄ±lan deÄŸiÅŸiklikle, TÃ¼rk Ceza Kanunu'nda (TCK) dÃ¼zenlenen "dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k" ve "nitelikli dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k" suÃ§larÄ±na iliÅŸkin yargÄ±lamalarÄ±n farklÄ± mahkemelerde yÃ¼rÃ¼tÃ¼lmesi sebebiyle oluÅŸan gÃ¶rev uyuÅŸmazlÄ±klarÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼ne geÃ§ilmesi amaÃ§lanÄ±yor. Buna gÃ¶re, "dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k" suÃ§unun yargÄ±lamasÄ± asliye ceza mahkemelerinde yapÄ±lacak.

Bu hÃ¼kmÃ¼n yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girdiÄŸi tarihte aÄŸÄ±r ceza mahkemelerinde gÃ¶rÃ¼lmekte olan davalarda veya istinaf ya da temyiz kanun yolu incelemesinde bulunan dosyalarda "nitelikli dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k" suÃ§larÄ±na bakan mahkemenin gÃ¶revinin bu dÃ¼zenlemeyi ihdas eden Kanun ile deÄŸiÅŸtiÄŸi gerekÃ§esiyle gÃ¶revsizlik veya bozma kararÄ± verilemeyecek. Bu davalara, kesin hÃ¼kÃ¼mle sonuÃ§landÄ±rÄ±lÄ±ncaya kadar bu hÃ¼kmÃ¼n yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girdiÄŸi tarihten Ã¶nceki gÃ¶reve iliÅŸkin kurallara gÃ¶re bakÄ±lmaya devam edilecek.Â

TCK'DE YAPILAN DÃœZENLEMELER

TÃ¼rk Ceza Kanunu'nun (TCK) "AkÄ±l hastalÄ±ÄŸÄ±" hÃ¼kmÃ¼nde yapÄ±lan deÄŸiÅŸiklikle hukuk sisteminde cezai sorumluluÄŸu kabul edilen kÄ±smi akÄ±l hastalarÄ± hakkÄ±nda hem verilen cezanÄ±n infazÄ± hem de akÄ±l hastalarÄ±na Ã¶zgÃ¼ gÃ¼venlik tedbirlerinin uygulanmasÄ± amaÃ§lanÄ±yor. Buna gÃ¶re, sÃ¶z konusu kiÅŸi hakkÄ±nda ayrÄ±ca akÄ±l hastalarÄ±na Ã¶zgÃ¼ gÃ¼venlik tedbirine hÃ¼kmolunacak.

AkÄ±l hastalarÄ±nÄ±n tedavi ve koruma amacÄ±yla saÄŸlÄ±k kurumunda geÃ§irecekleri sÃ¼re, aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapis ve mÃ¼ebbet hapis cezasÄ±nÄ± gerektiren suÃ§larda bir yÄ±ldan, Ã¼st sÄ±nÄ±rÄ± 10 yÄ±ldan fazla hapis cezasÄ±nÄ± gerektiren suÃ§larda ise 6 aydan az olamayacak.

Anayasa Mahkemesinin kararÄ± doÄŸrultusunda maÄŸduru muhatap alan sesli, yazÄ±lÄ± veya gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lÃ¼ bir iletiyle iÅŸlenen "hakaret" suÃ§u "Ã¶n Ã¶deme" hÃ¼kmÃ¼nÃ¼n kapsamÄ±na alÄ±nÄ±yor. BÃ¶ylece, suÃ§la daha etkin mÃ¼cadele edilmesi amacÄ±yla sosyal medya Ã¼zerinden kolaylÄ±kla iÅŸlenebilen bu suÃ§ bakÄ±mÄ±ndan "Ã¶n Ã¶deme" hÃ¼kÃ¼mlerinin uygulanmasÄ± amaÃ§lanÄ±yor. Kamu gÃ¶revlisinin yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ gÃ¶revinden dolayÄ± kendisine karÅŸÄ± iÅŸlenen hakaret suÃ§u bakÄ±mÄ±ndan bu hÃ¼kÃ¼mler uygulanmayacak ve genel hÃ¼kÃ¼mlere gÃ¶re kamu davasÄ± aÃ§Ä±labilecek.

Taksirle yaralamaya iliÅŸkin hapis cezalarÄ± artÄ±rÄ±lÄ±yor. Buna gÃ¶re, taksirle baÅŸkasÄ±nÄ±n vÃ¼cuduna acÄ± veren veya saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ya da algÄ±lama yeteneÄŸinin bozulmasÄ±na neden olan kiÅŸiye verilecek hapis cezasÄ±nÄ±n alt sÄ±nÄ±rÄ± 3 aydan 4 aya, Ã¼st sÄ±nÄ±rÄ± ise bir yÄ±ldan 2 yÄ±la Ã§Ä±karÄ±lacak. Fiilin birden fazla kiÅŸinin yaralanmasÄ±na neden olmasÄ± halinde hapis cezasÄ±nÄ±n alt sÄ±nÄ±rÄ± 6 aydan 9 aya, Ã¼st sÄ±nÄ±rÄ± ise 3 yÄ±ldan 5 yÄ±la yÃ¼kseltilecek.



"GÃ¼veni kÃ¶tÃ¼ye kullanma" suÃ§unun konusunun motorlu kara, deniz veya hava taÅŸÄ±tÄ± olmasÄ± "nitelikli hal" kabul edilerek, bu durumda verilecek ceza bir kat artÄ±rÄ±lacak.

Kamuoyunda "kurusÄ±kÄ±" olarak tabir edilen ses ve gaz fiÅŸeÄŸi atabilen silahlar, "Genel gÃ¼venliÄŸin kasten tehlikeye sokulmasÄ±" suÃ§u kapsamÄ±na alÄ±narak bunlarÄ±n kullanÄ±lmasÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼ne geÃ§ilmesi amaÃ§lanÄ±yor.

Buna gÃ¶re, kiÅŸilerin hayatÄ±, saÄŸlÄ±ÄŸÄ± veya malvarlÄ±ÄŸÄ± bakÄ±mÄ±ndan tehlikeli olacak biÃ§imde ya da kiÅŸilerde korku, kaygÄ± veya panik yaratabilecek tarzda yangÄ±n Ã§Ä±karan, bina Ã§Ã¶kmesine, toprak kaymasÄ±na, Ã§Ä±ÄŸ dÃ¼ÅŸmesine, sel veya taÅŸkÄ±na neden olan silahla ateÅŸ eden veya patlayÄ±cÄ± madde kullanan kiÅŸiye verilecek hapis cezasÄ±nÄ±n alt sÄ±nÄ±rÄ± 6 aydan 1 yÄ±la, Ã¼st sÄ±nÄ±rÄ± 3 yÄ±ldan 5 yÄ±la yÃ¼kseltilecek. SuÃ§un ses ve gaz fiÅŸeÄŸi atabilen silahla ateÅŸ edilerek iÅŸlenmesi halinde 6 aydan 3 yÄ±la kadar hapisle cezalandÄ±rÄ±lacak. Bu suÃ§un kiÅŸilerin toplu olarak bulunduklarÄ± yerlerde iÅŸlenmesi halinde verilecek ceza yarÄ± oranÄ±nda artÄ±rÄ±lacak.

Teklifle "SuÃ§ iÅŸlemek amacÄ±yla Ã¶rgÃ¼t kurma" suÃ§una yÃ¶nelik hapis cezalarÄ±nÄ±n alt ve Ã¼st sÄ±nÄ±rlarÄ± artÄ±rÄ±lÄ±yor. Buna gÃ¶re, Kanun'un suÃ§ saydÄ±ÄŸÄ± fiilleri iÅŸlemek amacÄ±yla Ã¶rgÃ¼t kuranlar veya yÃ¶netenler, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n yapÄ±sÄ±, sahip bulunduÄŸu Ã¼ye sayÄ±sÄ± ile araÃ§ ve gereÃ§ bakÄ±mÄ±ndan amaÃ§ suÃ§larÄ± iÅŸlemeye elveriÅŸli olmasÄ± halinde verilecek hapis cezasÄ±nÄ±n alt sÄ±nÄ±rÄ± 4 yÄ±ldan 5 yÄ±la, Ã¼st sÄ±nÄ±rÄ± 8 yÄ±ldan 10 yÄ±la Ã§Ä±karÄ±lacak.

SuÃ§ iÅŸlemek amacÄ±yla kurulmuÅŸ Ã¶rgÃ¼t Ã¼yelerine verilecek hapis cezasÄ±nÄ±n Ã¼st sÄ±nÄ±rÄ± 4 yÄ±ldan 5 yÄ±la, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n silahlÄ± olmasÄ± halinde verilecek ceza "dÃ¶rtte birinden yarÄ±sÄ±na kadar" yerine "yarÄ±sÄ± oranÄ±nda" yÃ¼kseltilecek.

Ã–rgÃ¼tÃ¼n faaliyeti Ã§erÃ§evesinde iÅŸlenen suÃ§larda Ã§ocuklarÄ±n araÃ§ olarak kullanÄ±lmasÄ± halinde Ã¶rgÃ¼t yÃ¶neticilerine ilgili hÃ¼kme gÃ¶re verilecek ceza, yarÄ±sÄ±ndan bir katÄ±na kadar artÄ±rÄ±lacak.

TBMM Adalet Komisyonunda kabul edilen, TÃ¼rk Ceza Kanunu ile BazÄ± Kanunlarda DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ±na Dair Kanun Teklifi ile terÃ¶r ve Ã¶rgÃ¼tlÃ¼ suÃ§lar, alt soy ve Ã¼st soya, kardeÅŸe, eÅŸe, boÅŸanÄ±lan eÅŸe, kadÄ±na, Ã§ocuklara, beden veya ruh bakÄ±mÄ±ndan kendisini savunmayacak kiÅŸiye yÃ¶nelik kasten Ã¶ldÃ¼rme, cinsel saldÄ±rÄ± ile Ã§ocuÄŸun cinsel istismarÄ± suÃ§larÄ± hariÃ§ olmak Ã¼zere 31 Temmuz 2023 ve Ã¶ncesinde iÅŸlenen suÃ§lardan hÃ¼kÃ¼mlÃ¼ler, kapalÄ± cezaevinden aÃ§Ä±k cezaevine, aÃ§Ä±k cezaevinden denetimli serbestliÄŸe 3 yÄ±l daha erken ayrÄ±lacak.

Kamuoyunda "11. YargÄ± Paketi" olarak bilinen teklifle, TÃ¼rk Ceza Kanunu'nda yer alan ulaÅŸÄ±m araÃ§larÄ±nÄ±n kaÃ§Ä±rÄ±lmasÄ± veya alÄ±konulmasÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra artÄ±k ulaÅŸÄ±m araÃ§larÄ±nÄ±n hareketinin engellenmesi de cezaya tabi olacak. AynÄ± zamanda bu suÃ§lara iliÅŸkin cezalar da arttÄ±rÄ±lacak.

Buna gÃ¶re, hukuka aykÄ±rÄ± bir davranÄ±ÅŸla kara ulaÅŸÄ±m aracÄ±nÄ±n hareket etmesini engelleyen veya bu aracÄ± hareket halinde iken durduran kiÅŸi, 1 yÄ±ldan 3 yÄ±la kadar, bu aracÄ± gitmekte olduÄŸu yerden baÅŸka yere gÃ¶tÃ¼ren kiÅŸi, 2 yÄ±ldan 5 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± ile cezalandÄ±rÄ±lacak.

SuÃ§un konusunun deniz veya demiryolu ulaÅŸÄ±m aracÄ± olmasÄ± halinde 3 yÄ±ldan 7 yÄ±la kadar hapis cezasÄ±na hÃ¼kmolunacak.

Hukuka aykÄ±rÄ± bir davranÄ±ÅŸla hava ulaÅŸÄ±m aracÄ±nÄ±n hareket etmesini engelleyen kiÅŸi, 5 yÄ±ldan 10 yÄ±la kadar, bu aracÄ± gitmekte olduÄŸu yerden baÅŸka yere gÃ¶tÃ¼ren kiÅŸi, 7 yÄ±ldan 12 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± ile cezalandÄ±rÄ±lacak.

SÃ¶z konusu suÃ§larÄ±n iÅŸlenmesi amacÄ±yla veya sÄ±rasÄ±nda baÅŸka bir suÃ§un iÅŸlenmesi halinde ayrÄ±ca bu suÃ§tan dolayÄ± ceza verilecek.Â

BÄ°LÄ°ÅžÄ°M SUÃ‡LARIYLA ELDE EDÄ°LEN MENFAATÄ°N BULUNDUÄžU HESAPLARA Ä°LÄ°ÅžKÄ°N DÃœZENLEME

Ceza Muhakemesi Kanunu'na, biliÅŸim suÃ§larÄ±nÄ±n iÅŸlenmesi suretiyle elde edilen menfaatin bulunduÄŸu hesabÄ±n askÄ±ya alÄ±nmasÄ± ve el koymaya iliÅŸkin hÃ¼kÃ¼m ihdas ediliyor.

Buna gÃ¶re, TÃ¼rk Ceza Kanununda yer alan, nitelikli hÄ±rsÄ±zlÄ±k, nitelikli dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k ile banka veya kredi kartlarÄ±nÄ±n kÃ¶tÃ¼ye kullanÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin suÃ§larÄ±n iÅŸlendiÄŸi hususunda makul ÅŸÃ¼phe bulunmasÄ± halinde banka, Ã¶deme hizmeti saÄŸlayÄ±cÄ±sÄ± veya kripto varlÄ±k hizmet saÄŸlayÄ±cÄ±sÄ± nezdinde veya bunlar aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla yapÄ±lan ya da yapÄ±lmaya teÅŸebbÃ¼s edilen iÅŸlemlere konu suÃ§ta kullanÄ±lan her tÃ¼rlÃ¼ hesabÄ±n 48 saate kadar askÄ±ya alÄ±nmasÄ±na ilgili banka, Ã¶deme hizmeti saÄŸlayÄ±cÄ±sÄ± veya kripto varlÄ±k hizmet saÄŸlayÄ±cÄ±sÄ± tarafÄ±ndan karar verilebilecek.

AskÄ±ya alma iÅŸlemi ve hesap hareketleri, ilgili mali kurum tarafÄ±ndan tÃ¼m bilgi ve belgelerle birlikte derhal cumhuriyet baÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na bildirilecek. AskÄ±ya alma iÅŸlemi ayrÄ±ca hesap sahibine de bildirilecek. Hesap sahibi, askÄ±ya alma iÅŸleminin kaldÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in cumhuriyet baÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na baÅŸvurabilecek. Cumhuriyet savcÄ±sÄ±, baÅŸvuru hakkÄ±nda 24 saat iÃ§inde karar verecek.

AskÄ±ya alma iÅŸlemi tamamlanmadan suÃ§a konu menfaatin baÅŸka bir mali kuruma transfer edildiÄŸinin tespit edilmesi halinde bu durum, askÄ±ya alma iÅŸleminin yapÄ±labilmesi iÃ§in banka, Ã¶deme hizmeti saÄŸlayÄ±cÄ±sÄ± veya kripto varlÄ±k hizmet saÄŸlayÄ±cÄ±sÄ± tarafÄ±ndan ilgili mali kuruma gecikmeksizin bildirilecek.

Mali kurum tarafÄ±ndan askÄ±ya alÄ±nan veya cumhuriyet savcÄ±sÄ±nÄ±n yazÄ±lÄ± emri Ã¼zerine askÄ±ya alÄ±nan hesapta bulunan suÃ§a konu menfaate hakim kararÄ± Ã¼zerine veya gecikmesinde sakÄ±nca bulunan hallerde cumhuriyet savcÄ±sÄ±nÄ±n yazÄ±lÄ± emriyle askÄ±ya alma sÃ¼resi iÃ§inde el konulabilecek. Hakim kararÄ± olmaksÄ±zÄ±n yapÄ±lan el koyma iÅŸlemi 24 saat iÃ§inde gÃ¶revli hakimin onayÄ±na sunulacak. Hakim, kararÄ±nÄ± el koymadan itibaren 48 saat iÃ§inde aÃ§Ä±klayacak; aksi halde el koyma kendiliÄŸinden kalkacak. Bu hÃ¼kme gÃ¶re el koyma iÅŸlemi yapÄ±labilmesi bakÄ±mÄ±ndan rapor alma ÅŸartÄ± aranmayacak.



El konulan suÃ§a konu menfaat, suÃ§tan zarar gÃ¶ren maÄŸdura ait olduÄŸunun anlaÅŸÄ±lmasÄ± halinde soruÅŸturma veya kovuÅŸturma evresinde sahibine iade edilecek. Bu hÃ¼kÃ¼m uyarÄ±nca askÄ±ya alma iÅŸlemine karar veren gerÃ§ek ve tÃ¼zel kiÅŸiler, hukuki bakÄ±mdan sorumlu tutulamayacak.

YÃ¼rÃ¼tÃ¼len bir soruÅŸturma veya kovuÅŸturma kapsamÄ±nda cumhuriyet savcÄ±sÄ±, hakim veya mahkeme tarafÄ±ndan banka, Ã¶deme hizmeti saÄŸlayÄ±cÄ±sÄ± veya kripto varlÄ±k hizmet saÄŸlayÄ±cÄ±sÄ±ndan istenilen bilgi veya belgenin 10 gÃ¼n iÃ§inde fiziki veya elektronik ortamda gÃ¶nderilmesi zorunlu olacak. Ä°stenilen bilgi veya belgenin gÃ¶nderilmemesi ya da eksik gÃ¶nderilmesi halinde cumhuriyet savcÄ±sÄ± tarafÄ±ndan ilgili banka, Ã¶deme hizmeti saÄŸlayÄ±cÄ±sÄ± veya kripto varlÄ±k hizmet saÄŸlayÄ±cÄ±sÄ±na 50 bin liradan 300 bin liraya kadar idari para cezasÄ± verilecek.

TÃ¼rk Ceza Kanunu'nda yapÄ±lan deÄŸiÅŸiklikle, genel gÃ¼venliÄŸin kasten tehlikeye sokulmasÄ± suÃ§unun kiÅŸilerin toplu olarak bulunduklarÄ± yerlerde iÅŸlenmesi, nitelikli hal olarak dÃ¼zenleniyor. Buna gÃ¶re, sÃ¶z konusu suÃ§, seri muhakeme usulÃ¼ kapsamÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda tutulacak.

AynÄ± Kanun'a eklenen hÃ¼kÃ¼mle, gÃ¼veni kÃ¶tÃ¼ye kullanma suÃ§unun konusunun motorlu kara, deniz veya hava taÅŸÄ±tÄ± olmasÄ± hali, cezayÄ± aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±cÄ± neden olarak dÃ¼zenleniyor, nitelikli hal, uzlaÅŸtÄ±rma kapsamÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda tutuluyor.

Anayasa Mahkemesinin iptal kararÄ± Ã§erÃ§evesinde, soruÅŸturulmasÄ± ve kovuÅŸturulmasÄ± ÅŸikayete baÄŸlÄ± olan hakaret suÃ§u bakÄ±mÄ±ndan uzlaÅŸtÄ±rma yoluna gidilemeyecek.

Ã–n Ã¶deme kapsamÄ±na giren bir suÃ§ ile uzlaÅŸtÄ±rma kapsamÄ±na giren bir suÃ§un birlikte aynÄ± maÄŸdura karÅŸÄ± iÅŸlenmiÅŸ olmasÄ± halinde uzlaÅŸtÄ±rma kapsamÄ±ndaki suÃ§ bakÄ±mÄ±ndan uzlaÅŸma hÃ¼kÃ¼mleri uygulanacak.

BÃ–LGE ADLÄ°YE MAHKEMELERÄ°NÄ°N BOZMA YETKÄ°SÄ°NÄ°N KAPSAMI GENÄ°ÅžLETÄ°LÄ°YOR

Ceza Muhakemesi Kanunu'ndaki dÃ¼zenlemeyle, bÃ¶lge adliye mahkemelerinin bozma yetkisinin kapsamÄ± geniÅŸletiliyor. Buna gÃ¶re, ilk derece mahkemelerinin kararlarÄ±nda, hukuka aykÄ±rÄ±lÄ±klarÄ±n bulunmasÄ± halinde de bÃ¶lge adliye mahkemesi ceza daireleri tarafÄ±ndan bozma kararÄ± verilebilmesine imkan tanÄ±nÄ±yor.

Ceza Muhakemesi Kanunu'na eklenen hÃ¼kÃ¼mle, uzlaÅŸmanÄ±n saÄŸlandÄ±ÄŸÄ± hakaret suÃ§una iliÅŸkin dosyalar, bu suÃ§un uzlaÅŸtÄ±rma kapsamÄ±ndan Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle Ã¶n Ã¶deme kapsamÄ±nda deÄŸerlendirilemeyecek ve uzlaÅŸtÄ±rmaya iliÅŸkin hÃ¼kme gÃ¶re sonuÃ§landÄ±rÄ±lacak. SoruÅŸturma veya kovuÅŸturma evresinde olan ve hÃ¼kmÃ¼n yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girdiÄŸi tarih itibarÄ±yla uzlaÅŸmanÄ±n saÄŸlanmadÄ±ÄŸÄ± dosyalar bakÄ±mÄ±ndan Ã¶n Ã¶deme hÃ¼kÃ¼mleri uygulanacak.Â

"KOVÄ°D-19 DÃœZENLEMESÄ°"

Kamuoyunda "Kovid-19 dÃ¼zenlemesi" olarak bilinen, kapalÄ± cezaevinden aÃ§Ä±k cezaevine, aÃ§Ä±k cezaevinden de denetimli serbestliÄŸe daha erken ayrÄ±lmayÄ± Ã¶ngÃ¶ren dÃ¼zenlemenin kapsamÄ± geniÅŸletilecek. Bu dÃ¼zenlemeye, 31 Temmuz 2023 Ã¶ncesinde suÃ§ iÅŸleyenler de dahil edilecek.

TerÃ¶r ve Ã¶rgÃ¼tlÃ¼ suÃ§lar, alt soy ve Ã¼st soya, kardeÅŸe, eÅŸe, boÅŸanÄ±lan eÅŸe, kadÄ±na, Ã§ocuklara, beden veya ruh bakÄ±mÄ±ndan kendisini savunmayacak kiÅŸiye yÃ¶nelik kasten Ã¶ldÃ¼rme, cinsel saldÄ±rÄ± ile Ã§ocuÄŸun cinsel istismarÄ± suÃ§larÄ± hariÃ§ olmak Ã¼zere, 31 Temmuz 2023 tarihi ve Ã¶ncesinde iÅŸlenmiÅŸ suÃ§lar nedeniyle kapalÄ± ceza infaz kurumlarÄ±nda bulunan hÃ¼kÃ¼mlÃ¼lerden, toplam hapis cezasÄ± 10 yÄ±ldan az ise 1 ayÄ±nÄ±, 10 yÄ±l ve daha fazla ise 3 ayÄ±nÄ± bu kurumlarda geÃ§irip ilgili mevzuat uyarÄ±nca aÃ§Ä±k ceza infaz kurumlarÄ±na ayrÄ±lmasÄ±na 3 yÄ±l veya daha az sÃ¼re kalanlar, bu ÅŸartlarÄ±n oluÅŸtuÄŸu tarih itibarÄ±yla aÃ§Ä±k ceza infaz kurumlarÄ±na ayrÄ±labilecek.

Bu hÃ¼kÃ¼mlÃ¼ler ile 31 Temmuz 2023 tarihi ve Ã¶ncesinde iÅŸlenmiÅŸ suÃ§lar nedeniyle aÃ§Ä±k ceza infaz kurumunda bulunan hÃ¼kÃ¼mlÃ¼ler, talepleri halinde en az 3 ay aÃ§Ä±k ceza infaz kurumunda kalmÄ±ÅŸ olmak ÅŸartÄ±yla ilgili mevzuat uyarÄ±nca cezalarÄ±n denetimli serbestlik tedbiri altÄ±nda infazÄ± uygulamasÄ±ndan 3 yÄ±l erken yararlandÄ±rÄ±lacak. Yeni dÃ¼zenleme Ã§erÃ§evesinde uyum dÃ¼zenlemesi de yapÄ±lacak.Â

ESNAF VE SANATKARLARCA ÃœRETÄ°LEN MAL VE HÄ°ZMETLERÄ°N FÄ°YAT TARÄ°FELERÄ°NE Ä°LÄ°ÅžKÄ°N DÃœZENLEME

Esnaf ve Sanatkarlar Meslek KuruluÅŸlarÄ± Kanunu'nda yapÄ±lan deÄŸiÅŸiklikle, Kanuna tabi esnaf ve sanatkarlarca Ã¼retilen mal ve hizmetlerin fiyat tarifeleri, baÄŸlÄ± bulunduklarÄ± odalarca hazÄ±rlanacak ve odanÄ±n mensubu olduÄŸu Birlik yÃ¶netim kurulu tarafÄ±ndan fiyat tarifesinin sunulmasÄ±ndan sonra 30 gÃ¼n iÃ§inde onaylanacak veya reddedilecek. Ticaret BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ne tabi fiyat tarifelerinde 30 gÃ¼nlÃ¼k sÃ¼re BakanlÄ±ÄŸa gÃ¶rÃ¼ÅŸ talebinin iletildiÄŸi gÃ¼n duracak ve gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼n, BirliÄŸe iletildiÄŸi gÃ¼nden itibaren devam edecek. Onaylanan fiyat tarifesi mÃ¼lki amirlik, belediye ve ilgili odaya 7 gÃ¼n iÃ§erisinde bildirilecek ve itiraz edilmezse 15 gÃ¼n sonra yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girecek. Fiyat tarifeleri, uygulanacak azami hadleri gÃ¶sterecek.

Belediyeler veya o yerin en bÃ¼yÃ¼k mÃ¼lki amiri tarafÄ±ndan itiraz edilen ya da Ticaret BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ne tabi olan fiyat tarifelerinde BakanlÄ±ÄŸÄ±n olumsuz gÃ¶rÃ¼ÅŸ verdiÄŸi fiyat tarifeleri, 15 gÃ¼n iÃ§erisinde uzlaÅŸma komisyonunca deÄŸerlendirilerek nihai karar verilecek.

UzlaÅŸma komisyonu, o yerin mÃ¼lki amirinin ya da gÃ¶revlendireceÄŸi yardÄ±mcÄ±sÄ±nÄ±n baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda, ticaret il mÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, defterdarlÄ±k, belediye, ildeki ilgili kamu kurumu, ticaret ve sanayi veya ticaret odasÄ± ile esnaf ve sanatkarlar odalarÄ± birliÄŸi temsilcilerinden oluÅŸacak. Ä°lgili kamu kurumu temsilcisi, talep edilen tarifenin konusu dikkate alÄ±narak komisyon baÅŸkanÄ±nca belirlenecek. Komisyon kararlarÄ± salt Ã§oÄŸunlukla alÄ±nacak. Komisyon, deÄŸerlendirmesini mevcut maliyetler ve ortalama kar marjlarÄ± ile Orta Vadeli Programda yer alan enflasyon hedeflerini de dikkate alarak yapacak. Talep edilen tarife, komisyonun nihai kararÄ±ndan sonra yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girecek.

Ticaret BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ne tabi fiyat tarifeleri ile komisyonun deÄŸerlendirme sÃ¼recine iliÅŸkin usul ve esaslar, Ticaret BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan yÃ¶netmelikle belirlenecek.

Teklifle, Sosyal Sigortalar ve Genel SaÄŸlÄ±k SigortasÄ± Kanunu'na geÃ§ici hÃ¼kÃ¼m ekleniyor. 1 Ocak 2016 tarihinden Ã¶nceye ait olup Ã¶denmemiÅŸ genel saÄŸlÄ±k sigortasÄ± primleri ile gecikme cezasÄ± ve gecikme zammÄ± gibi feri alacaklarÄ±nÄ±n tamamÄ±nÄ±n tahsilinden vazgeÃ§ilecek. Bu hÃ¼kmÃ¼n yayÄ±mlandÄ±ÄŸÄ± tarihe kadar sÃ¶z konusu sÃ¼reler iÃ§in Ã¶denmiÅŸ olan primler iade ve mahsup edilmeyecek.

Ä°nternet OrtamÄ±nda YapÄ±lan YayÄ±nlarÄ±n DÃ¼zenlenmesi ve Bu YayÄ±nlar Yoluyla Ä°ÅŸlenen SuÃ§larla MÃ¼cadele Edilmesi HakkÄ±nda Kanun'da dÃ¼zenlemeye gidiliyor. BÃ¶ylece, Anayasa Mahkemesince verilen kararlar gereÄŸi kanunda yer alan bazÄ± tanÄ±mlar yeniden belirleniyor.

Teklifle yayÄ±n iÃ§eriÄŸi nedeniyle kiÅŸilik haklarÄ±nÄ±n ihlal edildiÄŸini iddia eden kiÅŸiler tarafÄ±ndan iÃ§eriÄŸin Ã§Ä±karÄ±lmasÄ± ve/veya eriÅŸimin engellenmesi amacÄ±yla sulh ceza hakimliÄŸine baÅŸvurulabilecek.

Sulh ceza hakimliÄŸince, ayrÄ±ntÄ±lÄ± bir inceleme yapÄ±lmasÄ±na gerek olmaksÄ±zÄ±n ihlalin ilk bakÄ±ÅŸta anlaÅŸÄ±labildiÄŸi hallerde 24 saat iÃ§inde iÃ§eriÄŸin Ã§Ä±karÄ±lmasÄ± ve/veya eriÅŸimin engellenmesi kararÄ± verilecek.

YayÄ±n iÃ§eriÄŸi nedeniyle kiÅŸilik haklarÄ±nÄ±n ihlal edildiÄŸini iddia eden kiÅŸilerin talep etmesi durumunda sulh ceza hakimliÄŸince, ayrÄ±ntÄ±lÄ± bir inceleme yapÄ±lmasÄ±na gerek olmaksÄ±zÄ±n ihlalin ilk bakÄ±ÅŸta anlaÅŸÄ±labildiÄŸi hallerde baÅŸvuranÄ±n adÄ±nÄ±n ihlale konu internet adresleriyle iliÅŸkilendirilmemesine karar verilecek. Kararda bildirim yapÄ±lacak arama motorlarÄ±na yer verilecek.

AyrÄ±ntÄ±lÄ± bir inceleme yapÄ±lmasÄ±na gerek olmaksÄ±zÄ±n, ihlalin ilk bakÄ±ÅŸta anlaÅŸÄ±lamadÄ±ÄŸÄ± hallerde baÅŸvuru reddedilecek.

Sulh ceza hakimi, yalnÄ±zca ihlalin gerÃ§ekleÅŸtiÄŸi yayÄ±n ile sÄ±nÄ±rlÄ± olarak karar verecek. Ä°nternet sitesinde yapÄ±lan yayÄ±nÄ±n tÃ¼mÃ¼ne yÃ¶nelik eriÅŸimin engellenmesine karar verilemeyecek. Ancak URL adresi belirtilerek iÃ§eriÄŸe eriÅŸimin engellenmesi yÃ¶ntemiyle ihlalin engellenemeyeceÄŸine dair kanaat oluÅŸmasÄ± veya iÃ§eriÄŸin Ã§Ä±karÄ±lmasÄ± kararÄ±nÄ±n gereÄŸinin yerine getirilmemiÅŸ olmasÄ± halinde, gerekÃ§esi aÃ§Ä±kÃ§a belirtilmek kaydÄ±yla internet sitesinde yapÄ±lan yayÄ±nÄ±n tÃ¼mÃ¼ne yÃ¶nelik eriÅŸimin engellenmesine karar verilebilecek.

Sulh ceza hakimi tarafÄ±ndan verilen karar, eriÅŸim saÄŸlayÄ±cÄ±lar ile ilgili iÃ§erik ve yer saÄŸlayÄ±cÄ±lara bildirilmek Ã¼zere doÄŸrudan EriÅŸim SaÄŸlayÄ±cÄ±larÄ± BirliÄŸine gÃ¶nderilecek. Bu karar, EriÅŸim SaÄŸlayÄ±cÄ±larÄ± BirliÄŸi tarafÄ±ndan eriÅŸim saÄŸlayÄ±cÄ±lar ile ilgili iÃ§erik ve yer saÄŸlayÄ±cÄ±lara bildirilecek. Bildirim Ã¼zerine kararÄ±n gereÄŸi derhal ve en geÃ§ 4 saat iÃ§inde yerine getirilecek.

Verilen karara konu kiÅŸilik hakkÄ±nÄ±n ihlaline iliÅŸkin yayÄ±nÄ±n baÅŸka internet adreslerinde de yayÄ±nlanmasÄ± durumunda ilgili kiÅŸi tarafÄ±ndan EriÅŸim SaÄŸlayÄ±cÄ±larÄ± BirliÄŸine mÃ¼racaat edilerek, kararÄ±n bu adresler iÃ§in de uygulanmasÄ± talep edilebilecek. Talebin EriÅŸim SaÄŸlayÄ±cÄ±larÄ± BirliÄŸi tarafÄ±ndan kabul edilmesi halinde mevcut karar, bu adresler iÃ§in de uygulanacak. Talebin Birlik tarafÄ±ndan kabulÃ¼ne karÅŸÄ± kararÄ± veren hakimliÄŸe itiraz edilebilecek. Ä°nternet sitesindeki yayÄ±nÄ±n tÃ¼mÃ¼ne yÃ¶nelik eriÅŸimin engellenmesi kararlarÄ±nda bu fÄ±kra hÃ¼kmÃ¼ uygulanmayacak.

EriÅŸimin engellenmesine konu iÃ§eriÄŸin Ã§Ä±karÄ±lmasÄ± durumunda hakim kararÄ± kendiliÄŸinden hÃ¼kÃ¼msÃ¼z kalacak. Ä°nternet sitesinin tÃ¼mÃ¼ne yÃ¶nelik verilen eriÅŸimin engellenmesi kararÄ±na konu iÃ§eriÄŸin Ã§Ä±karÄ±lmasÄ± durumunda ise ilgilinin talebi Ã¼zerine kararÄ± veren sulh ceza hakimliÄŸi tarafÄ±ndan karar kaldÄ±rÄ±lacak.

Â KARARLARIN GEREÄžÄ°NÄ° YERÄ°NE GETÄ°RMEYENLERE 5 BÄ°N GÃœNE KADAR PARA CEZASI

Sulh ceza hakimliklerince verilen kararlara karÅŸÄ± Ceza Muhakemesi Kanunu'na gÃ¶re itiraz yoluna gidilebilecek. KararÄ±na itiraz edilen hakim veya itirazÄ± incelemeye yetkili merci gerekli gÃ¶rmesi halinde taraflarÄ± dinleyebilecek.

Verilen kararlarÄ±n gereÄŸini yerine getirmeyen eriÅŸim saÄŸlayÄ±cÄ±lar ile ilgili iÃ§erik ve yer saÄŸlayÄ±cÄ±nÄ±n sorumlularÄ±, 1000 gÃ¼nden 5 bin gÃ¼ne kadar adli para cezasÄ± ile cezalandÄ±rÄ±lacak.

Verilen iÃ§eriÄŸin Ã§Ä±karÄ±lmasÄ± kararÄ±nÄ±n gereÄŸinin TÃ¼rkiye'den gÃ¼nlÃ¼k eriÅŸimi 10 milyondan fazla yurt dÄ±ÅŸÄ± kaynaklÄ± sosyal aÄŸ saÄŸlayÄ±cÄ± tarafÄ±ndan yerine getirilmemesi durumunda ilgili kiÅŸi tarafÄ±ndan yapÄ±lan mÃ¼racaat Ã¼zerine EriÅŸim SaÄŸlayÄ±cÄ±larÄ± BirliÄŸi, kararÄ±n uygulanmasÄ±nÄ± saÄŸlamak iÃ§in sosyal aÄŸ saÄŸlayÄ±cÄ±ya yeniden bildirimde bulunacak.

Bildirime raÄŸmen kararÄ±n gereÄŸinin 24 saat iÃ§inde yerine getirilmemesi durumunda, ilgili kiÅŸi tarafÄ±ndan sosyal aÄŸ saÄŸlayÄ±cÄ±nÄ±n internet trafiÄŸi bant geniÅŸliÄŸinin yÃ¼zde 50 oranÄ±nda daraltÄ±lmasÄ± iÃ§in kararÄ± veren sulh ceza hakimliÄŸine baÅŸvurulabilecek.

BaÅŸvurunun kabulÃ¼ne iliÅŸkin hakim kararÄ±nÄ±n uygulanmasÄ±ndan itibaren 30 gÃ¼n iÃ§inde, iÃ§eriÄŸin Ã§Ä±karÄ±lmamasÄ± halinde, ilgili kiÅŸi tarafÄ±ndan sosyal aÄŸ saÄŸlayÄ±cÄ±nÄ±n internet trafiÄŸi bant geniÅŸliÄŸinin yÃ¼zde 90 oranÄ±na kadar daraltÄ±lmasÄ± iÃ§in kararÄ± veren sulh ceza hakimliÄŸine baÅŸvurulabilecek. Hakim ikinci baÅŸvuru Ã¼zerine vereceÄŸi kararÄ±nda, yÃ¼zde 50'den dÃ¼ÅŸÃ¼k olmamak kaydÄ±yla, sunulan hizmetin niteliÄŸini de dikkate alarak daha dÃ¼ÅŸÃ¼k bir oran belirleyebilecek.

Hakim tarafÄ±ndan verilen kararlar eriÅŸim saÄŸlayÄ±cÄ±lara bildirilmek Ã¼zere BirliÄŸe gÃ¶nderilecek. KararlarÄ±n gereÄŸi, bildirimden itibaren derhal ve en geÃ§ 4 saat iÃ§inde eriÅŸim saÄŸlayÄ±cÄ±lar tarafÄ±ndan yerine getirilecek. Ä°Ã§eriÄŸin Ã§Ä±karÄ±lmasÄ± kararÄ±nÄ±n gereÄŸinin yerine getirilmesi halinde, ilgilinin talebi Ã¼zerine, kararÄ± veren sulh ceza hakimliÄŸi tarafÄ±ndan internet trafiÄŸi bant geniÅŸliÄŸinin daraltÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin karar kaldÄ±rÄ±lacak.

Teklifle, Elektronik HaberleÅŸme Kanunu'nda dÃ¼zenleme yapÄ±lÄ±yor.

Buna gÃ¶re iÅŸletmeci; ilgili kanunlarÄ±nda resmi kimlik belgesi hÃ¼kmÃ¼nde olsa bile, elektronik kimlik doÄŸrulama kabiliyetini haiz olmayan kimlik belgeleriyle abonelik kaydÄ± yapamayacak.

Abonelik kaydÄ± iÃ§in kiÅŸinin kimliÄŸini, kimlik belgesi ve yÃ¼z veya parmak izi Ã¶zetine iliÅŸkin biyometrik veriler ya da kimliÄŸi doÄŸrulayÄ±cÄ± ÅŸifre vasÄ±tasÄ±yla teyit edilecek.

Teklifle abonelik kaydÄ± yapÄ±lan kiÅŸinin elektronik kimlik doÄŸrulama kabiliyetini haiz belgeye sahip olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± teyit etmesi halinde, kayÄ±t iÅŸleminin usulleri de belirleniyor.

Buna gÃ¶re, abonelik kaydÄ± yapÄ±lan yabancÄ± kiÅŸinin kimliÄŸi, yÃ¼z veya parmak izine iliÅŸkin biyometrik verileriyle GÃ¶Ã§ Ä°daresi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Ã¼zerinden Bilgi Teknolojileri ve Ä°letiÅŸim Kurumu vasÄ±tasÄ±yla teyit edilecek. Bu teyidin uzaktan yapÄ±lmasÄ± halinde abonelik kaydÄ± yapÄ±lan kiÅŸinin resmi makam sunucularÄ±na eriÅŸimini saÄŸlayan mobil elektronik haberleÅŸme iÅŸletmecisi, abonelik kaydÄ± yapÄ±lan kiÅŸinin konum verisini Bilgi Teknolojileri ve Ä°letiÅŸim Kurumu vasÄ±tasÄ±yla GÃ¶Ã§ Ä°daresi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na iletecek.

Ancak, Ã¼lkede gÃ¶revli diplomasi ve konsolosluk memurlarÄ± ile aileleri ve uluslararasÄ± kuruluÅŸlarÄ±n Ã¼lkedeki temsilciliklerinde Ã§alÄ±ÅŸan ve statÃ¼leri anlaÅŸmalarla belirlenmiÅŸ olanlar ile bu kiÅŸilerin aileleri iÃ§in yabancÄ± misyon veya temsilciliÄŸinin mensubu olduÄŸunun DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nca teyit edilmesi halinde bu alt bentteki ÅŸartlar aranmaksÄ±zÄ±n abonelik kaydÄ± yapÄ±labilecek.

GeÃ§ici kimlik belgesi bulunan vatandaÅŸlarÄ±n yÃ¼z veya parmak izi Ã¶zetine iliÅŸkin biyometrik verileri alÄ±nacak.

Ä°ÅŸletmeci, 3 ayda bir tÃ¼m abonelerin Ã¶lÃ¼m veya tÃ¼zel kiÅŸiliÄŸin sona ermesi gibi hallerle aktifliÄŸinin sona erip ermediÄŸini ilgili resmi makamlardan teyit edecek. Teyit edemediÄŸi abonelere ait hatlarÄ±n elektronik haberleÅŸme ÅŸebekesiyle baÄŸlantÄ±sÄ±nÄ± kesecek.

Ä°ÅŸletmeci, gerÃ§ek veya tÃ¼zel bir kiÅŸi adÄ±na aÃ§Ä±labilecek hat sayÄ±sÄ±na iliÅŸkin Bilgi Teknolojileri ve Ä°letiÅŸim Kurumu tarafÄ±ndan belirlenen sÄ±nÄ±rdan fazla abonelik kaydÄ± yapamayacak.

Ä°ÅŸletmeci, Bilgi Teknolojileri ve Ä°letiÅŸim Kurumu tarafÄ±ndan belirlenen usul ve sÃ¼relere aykÄ±rÄ± olarak Bilgi Teknolojileri ve Ä°letiÅŸim Kurumu tarafÄ±ndan belirlenen sayÄ±dan fazla abone numarasÄ± kullandÄ±ÄŸÄ± tespit edilen cihazlara elektronik haberleÅŸme hizmeti veremeyecek.

YabancÄ± uyruklu gerÃ§ek kiÅŸilere ait mobil haberleÅŸme hatlarÄ±na Ã¶zgÃ¼ numara tahsis ve kullanÄ±mÄ±na iliÅŸkin usul ve esaslar, Bilgi Teknolojileri ve Ä°letiÅŸim Kurumu tarafÄ±ndan belirlenecek.

Bilgi Teknolojileri ve Ä°letiÅŸim Kurumu, dÃ¼zenlemelerin uygulanmasÄ±na iliÅŸkin usul ve esaslarÄ±, ilgili bakanlÄ±klarÄ±n gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ almak suretiyle belirleyecek.Â

Ä°DARÄ° PARA CEZASI 1000 LÄ°RADAN AZ OLAMAYACAK.

Bilgi Teknolojileri ve Ä°letiÅŸim Kurumu, iÅŸletmecinin faaliyete yeni baÅŸlamÄ±ÅŸ olmasÄ± veya ilgili takvim yÄ±lÄ±na iliÅŸkin net satÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±n belli olmamasÄ± hallerinde ihlalin niteliÄŸi, ihlal neticesinde herhangi bir ekonomik kazanÃ§ elde edilip edilmemesi, iyi niyet ve gÃ¶nÃ¼llÃ¼ bildirim gibi Ã¶lÃ§Ã¼tleri de dikkate alarak Ã¶nceden belirleyeceÄŸi usul ve esaslar Ã§erÃ§evesinde 1000 liradan 1 milyon liraya kadar idari para cezasÄ± ile Kanun'da belirtilen diÄŸer idari yaptÄ±rÄ±mlarÄ± uygulamaya yetkili olacak. Ä°dari para cezasÄ± tutarÄ±, alt sÄ±nÄ±rdan az olamayacak.

Kanun'un "Abonelik sÃ¶zleÅŸmeleri" hÃ¼kmÃ¼nde yer alan abonelik kayÄ±tlarÄ±nÄ±n yapÄ±lmasÄ±na, hat sayÄ±sÄ± sÄ±nÄ±rlamasÄ±na, periyodik zamanlarda tÃ¼m abonelerin Ã¶lÃ¼m veya sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilme gibi hallerle aktifliÄŸinin kontrol edilmesine ve Bilgi Teknolojileri ve Ä°letiÅŸim Kurumu tarafÄ±ndan belirlenecek sÃ¼re iÃ§inde aynÄ± telefonda kullanÄ±labilecek hat sayÄ±sÄ±na sÄ±nÄ±r getirilmesine iliÅŸkin dÃ¼zenlemeye gidiliyor. Bunlara uyulmamasÄ± halinde Bilgi Teknolojileri ve Ä°letiÅŸim Kurumu tarafÄ±ndan her bir hat veya cihaz baÅŸÄ±na idari para cezasÄ± verileceÄŸi hÃ¼kÃ¼m altÄ±na alÄ±nÄ±yor.

Ä°ÅŸletmecinin tÃ¼keticilerden haksÄ±z Ã¼cret tahsil ettiÄŸinin tespiti halinde, idari yaptÄ±rÄ±m uygulama hakkÄ± saklÄ± kalmak kaydÄ±yla iÅŸletmeci, bu tutarlarÄ± tahsilat tarihinden iade edildiÄŸi tarihe kadar hesaplanacak tutarla birlikte Amme AlacaklarÄ±nÄ±n Tahsil UsulÃ¼ hakkÄ±nda Kanun'un ilgili hÃ¼kmÃ¼ne gÃ¶re tÃ¼keticilere iade etmekle zorunda kalacak.

TÃ¼rk Ceza Kanunu'nda yer alan nitelikli hÄ±rsÄ±zlÄ±k, dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k, banka veya kredi kartlarÄ±nÄ±n kÃ¶tÃ¼ye kullanÄ±lmasÄ± suÃ§larÄ±nda kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tespit edilen mobil haberleÅŸme hattÄ±nÄ±n baÄŸlantÄ±sÄ±, yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturma kapsamÄ±nda hakim kararÄ± veya gecikmesinde sakÄ±nca bulunan hallerde cumhuriyet savcÄ±sÄ±nÄ±n yazÄ±lÄ± emri Ã¼zerine mobil haberleÅŸme hizmeti sunan iÅŸletmeci tarafÄ±ndan kesilecek.

Hakim kararÄ± olmaksÄ±zÄ±n yapÄ±lan iÅŸlem, 24 saat iÃ§inde gÃ¶revli hakimin onayÄ±na sunulacak. Hakim, kararÄ±nÄ± baÄŸlantÄ±nÄ±n kesilmesinden itibaren 48 saat iÃ§inde aÃ§Ä±klayacak, aksi halde baÄŸlantÄ±nÄ±n kesilmesi tedbiri kendiliÄŸinden kalkacak.

Bu hÃ¼kÃ¼m uyarÄ±nca verilen karara veya yazÄ±lÄ± emre raÄŸmen ilgili hattÄ±n haberleÅŸmesinin kesilmemesi halinde cumhuriyet savcÄ±sÄ± tarafÄ±ndan iÅŸletmeciye 50 bin liradan 300 bin liraya kadar idari para cezasÄ± verilecek.

YÃ¼rÃ¼tÃ¼len bir soruÅŸturma veya kovuÅŸturma kapsamÄ±nda cumhuriyet savcÄ±sÄ±, hakim veya mahkeme tarafÄ±ndan iÅŸletmecilerden istenilen bilgi veya belgenin 10 gÃ¼n iÃ§inde fiziki veya elektronik ortamda gÃ¶nderilmesi zorunlu olacak.

Ä°stenilen bilgi veya belgenin gÃ¶nderilmemesi veya eksik gÃ¶nderilmesi halinde cumhuriyet savcÄ±sÄ± tarafÄ±ndan iÅŸletmeciye 50 bin liradan 300 bin liraya kadar idari para cezasÄ± verilecek.

Elektronik HaberleÅŸme Kanunu'na, "Abonelik kayÄ±tlarÄ±nÄ±n gÃ¼ncellenmesi" baÅŸlÄ±klÄ± hÃ¼kÃ¼m ekleniyor. HÃ¼kmÃ¼n yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girdiÄŸi tarihten itibaren 6 ay iÃ§inde yabancÄ± uyruklu gerÃ§ek kiÅŸiler, abonelik kayÄ±tlarÄ±nÄ± gÃ¼ncellemek iÃ§in ilgili iÅŸletmeciye baÅŸvurmak zorunda kalacak.

Bilgi Teknolojileri ve Ä°letiÅŸim Kurumu tarafÄ±ndan bu sÃ¼re 6 ay daha uzatÄ±labilecek. BaÅŸvuru Ã¼zerine ilgili iÅŸletmecilerce abonelik kayÄ±tlarÄ± yapÄ±lan deÄŸiÅŸikliklere uygun hale getirilecek.

Abonelik kayÄ±tlarÄ±nÄ± gÃ¼ncellemek iÃ§in ilgili iÅŸletmeciye baÅŸvurmayan veya kimliÄŸi teyit edilemeyen yabancÄ± uyruklu gerÃ§ek kiÅŸilere ait mobil haberleÅŸme hatlarÄ±nÄ±n elektronik haberleÅŸme ÅŸebekesiyle baÄŸlantÄ±sÄ±, abonelere verilen baÅŸvuru sÃ¼resinin bitiminden itibaren bir ay iÃ§inde ilgili iÅŸletmeci tarafÄ±ndan kesilecek.

AdÄ±na Bilgi Teknolojileri ve Ä°letiÅŸim Kurumunun belirlediÄŸi sayÄ±dan fazla abonelik kaydÄ± bulunan gerÃ§ek veya tÃ¼zel kiÅŸilere, fazla olan mobil haberleÅŸme hattÄ±nÄ± kullanÄ±ma kapatmasÄ± veya devretmesi iÃ§in ilgili hÃ¼kÃ¼m uyarÄ±nca Bilgi Teknolojileri ve Ä°letiÅŸim Kurumu tarafÄ±ndan yapÄ±lacak belirleme tarihinden itibaren 6 ay sÃ¼re tanÄ±nacak ve bu sÃ¼re 6 ay daha uzatÄ±labilecek. Bu sÃ¼re iÃ§inde yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ yerine getirmeyen kiÅŸilere ait fazla hatlarÄ±n elektronik haberleÅŸme ÅŸebekesiyle baÄŸlantÄ±sÄ±, en eski tarihli abonelikler korunarak ilgili iÅŸletmeci tarafÄ±ndan kesilecek.

Ä°lgili hÃ¼kÃ¼mlerdeki yÃ¼kÃ¼mlÃ¼lÃ¼kleri yerine getirmeyen mobil haberleÅŸme hizmeti sunan iÅŸletmecilere, her bir mobil hat aboneliÄŸi baÅŸÄ±na Bilgi Teknolojileri ve Ä°letiÅŸim Kurumu tarafÄ±ndan 20 bin lira idari para cezasÄ± verilecek.

Teklifle, Ã–deme ve Menkul KÄ±ymet Mutabakat Sistemleri, Ã–deme Hizmetleri ve Elektronik Para KuruluÅŸlarÄ± HakkÄ±nda Kanun'da deÄŸiÅŸikliÄŸe gidiliyor.

Buna gÃ¶re, Ã§erÃ§eve sÃ¶zleÅŸme yazÄ±lÄ± ÅŸekilde veya uzaktan iletiÅŸim araÃ§larÄ±nÄ±n kullanÄ±lmasÄ± suretiyle mesafeli olarak ya da mesafeli olsun olmasÄ±n bankanÄ±n yazÄ±lÄ± ÅŸeklin yerine geÃ§ebileceÄŸini belirlediÄŸi ve bir biliÅŸim veya elektronik haberleÅŸme cihazÄ± Ã¼zerinden gerÃ§ekleÅŸtirilecek ve mÃ¼ÅŸteri kimliÄŸinin, biyometrik yÃ¶ntemlerle veya elektronik kimlik doÄŸrulama kabiliyetini haiz kimlik belgeleriyle doÄŸrulanmasÄ±na imkan verecek yÃ¶ntemler yoluyla kurulacak ÅŸekilde dÃ¼zenlenecek.Â

"GÃœVEN, Ä°STÄ°KRAR VE BARIÅžIN TESÄ°S EDÄ°LMESÄ°NÄ° SAÄžLAYACAK KANUN TEKLÄ°FÄ°NÄ° HAYATA GEÃ‡Ä°RECEÄžÄ°Z"

Teklifin kabul edilmesinin ardÄ±ndan deÄŸerlendirmelerde bulunan Komisyon BaÅŸkanÄ± ve AK Parti Ä°stanbul Milletvekili CÃ¼neyt YÃ¼ksel, teklifle, trafik gÃ¼venliÄŸini hiÃ§e sayanlara "dur" denileceÄŸini, en mutlu gÃ¼nleri mateme Ã§eviren silahlÄ± kutlamalara karÅŸÄ± caydÄ±rÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ±n dozunun artÄ±rÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Masumiyetin simgesi Ã§ocuklarÄ±, suÃ§ Ã¶rgÃ¼tlerinin kirli emellerinden korumak iÃ§in Ã¶nemli bir adÄ±m atÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan YÃ¼ksel, dijital dÃ¼nyanÄ±n getirdiÄŸi yeni tehditlere, siber zorbalÄ±klara ve dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±klara karÅŸÄ± vatandaÅŸlarÄ± yalnÄ±z bÄ±rakmayacaklarÄ±nÄ± ifade etti.

YÃ¼ksel, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Bireyler arasÄ±ndaki ihtilaflarÄ±n Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼nÃ¼n yanÄ±nda, toplumun bÃ¼tÃ¼nÃ¼nde gÃ¼ven, istikrar ve barÄ±ÅŸÄ±n tesis edilmesini saÄŸlayacak bir kanun teklifini hayata geÃ§ireceÄŸiz. Biliyoruz ki kanunlar, kaÄŸÄ±t Ã¼zerindeki soÄŸuk mÃ¼rekkep izleri deÄŸil, toplumun vicdanÄ±nda yankÄ±lanan birer adalet senfonisidir. Bu dÃ¼zenlemelerin, vatandaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n adalet duygusunu tatmin eden, suÃ§lunun cÃ¼retini kÄ±ran ve maÄŸdurun feryadÄ±nÄ± dindiren canlÄ± hukuk kurallarÄ± olarak hayat bulmasÄ± en bÃ¼yÃ¼k temennimizdir."