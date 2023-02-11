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‘11 yakınımı kaybettim’

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#Hüseyin Yayman#Hatay#Deprem
‘11 yakınımı kaybettim’
Turan Yılmaz
Oluşturulma Tarihi: Şubat 11, 2023 07:00

AK Parti Hatay Milletvekili Yayman, depremde ablası ve ağabeyinin de aralarında olduğu 11 yakınını kaybetti. Bir ağabeyi enkazdan kurtarılan Yayman, “Acımız çok büyük. Tam 11 yakınımı defnettim. İnsan konuşacak söz bulamıyor. Gözyaşlarımız kurudu” dedi.

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HATAY’da 11 yakınını toprağa veren Hüseyin Yayman, sosyal medya hesabından, “Çiçek kokulu ablamı, sırdaşım abimi, kıymetli yengemi, değerli eniştemi, Emine halamı, yeğenlerim Bestami, Mehmet, Merve, Zehra’yı, dayımın eşi kızları dahil 11 yakınımı kaybettim. Acımızı, milletimizin acısını paylaşarak hafifletiyoruz. Bu büyük acıyı ancak büyük kardeşlikle aşarız” paylaşımında bulundu.

“Allah verdi Allah aldı diyoruz, mukadderat diyor teselli olmaya çalışıyoruz” diyen Yayman, şunları söyledi:

ABLAM ANNE YARISIYDI

“7’si erkek, 2’si kız 9 kardeştik. Ablamı ve bir ağabeyimi kaybettim. Ablam benim için kıymetliydi. Ben ikiz doğmuşum. Ablam benim için ilkokul dörtten itibaren okulunu bıraktı. Rahmetli annem demiş ki, ‘Okuman yeter, sen kardeşine bak.’ Benim için anne yarısıydı. Kaybettiğim ağabeyim bir büyüğümdü. Allah kimseyi böyle kendi yakınlarıyla imtihan etmesin. İnsan konuşacak söz bulamıyor. Gözyaşlarımız kurudu.

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TARİFİ İMKÂNSIZ ÇOK BÜYÜK ACI

Bu büyük acıyı ancak büyük bir kardeşlikle aşabiliriz. Tek duam ve temennim bir daha Allah bu ülkeye böyle büyük bir acı göstermesin. Çünkü çok büyük bir acı, tarifi imkânsız. Gerçekten zor. Devletin bütün kurumları gece gündüz sahadaydı ilk andan itibaren. Ama etki gücü 11 olan böyle bir afete karşı yapacak ne olabilir? Burada emeği geçen polisinden, askerinden, zabıtasından, arama kurtarma ekiplerine kadar herkese sonsuz teşekkür ediyoruz. Keşke gerekli tedbirleri alsaydık, keşke evlerimizi daha sağlam yapsaydık ama şimdi keşke deme zamanı değil, şimdi birlik beraberlik içinde olma zamanı, çünkü bu büyük afet, bu büyük acı ancak büyük kardeşlikle aşılabilir.”

 

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#Hüseyin Yayman#Hatay#Deprem

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