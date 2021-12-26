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11 ve 10 yaşındaki kuzenlerin feci ölümü

#Kayseri#İrem Su Pezük#Zehra Gül Pezük
11 ve 10 yaşındaki kuzenlerin feci ölümü

Kayseri'de 11 katlı binanın 7'nci katından düşen ve kuzen oldukları belirtilen İrem Su Pezük (11) ile Zehra Gül Pezük (10) hayatını kaybetti.

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Olay, saat 16.00 sıralarında Kocasinan ilçesi, Turgutreis Mahallesi, Lale Caddesi'ndeki 11 katlı binada meydana geldi. Kuzen oldukları belirtilen İrem Su Pezük ile Zehra Gül Pezük, 7'nci kattaki evin penceresinden bilinmeyen bir nedenle beton zemine düştü.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan 2 kuzeni Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. 2 kuzen, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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#Kayseri#İrem Su Pezük#Zehra Gül Pezük

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