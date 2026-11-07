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11 üniversiteye Rektör ataması Resmi Gazete'de

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#CUMHURBAŞKANI Erdoğan#Rektör Ataması#Resmi Gazete
11 üniversiteye Rektör ataması Resmi Gazetede
Oluşturulma Tarihi: Kasım 07, 2026 01:08

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararları kapsamında 11 üniversiteye rektör atandı.

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Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre, Erciyes Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Kuddusi Erkılıç, Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Adnan Özcan, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Yılmaz Çatal, Kayseri Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Recep Ulucak, Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Orçan ve Konya Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Çelik atandı.

Kararlarla ayrıca Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Recep Bentli, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Turhan Kaçar, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Zafer Tatlı, Şırnak Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İbrahim Baz ve Trabzon Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hasan Rıza Aydın getirildi.

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Atamalar, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümleri uyarınca gerçekleştirildi.

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#CUMHURBAŞKANI Erdoğan#Rektör Ataması#Resmi Gazete

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