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11 üniversiteye rektör ataması

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#Resmi Gazete#Rektör#Atama
11 üniversiteye rektör ataması
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 27, 2024 07:00

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararlarına göre, halihazırda YÖK üyeliği devam eden Prof. Dr. Metin Topcuoğlu, Üniversitelerarası Kurul’ca yeniden YÖK üyesi olarak seçildi.

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11 üniversiteye rektör atandı. Sekiz üniversitenin başındaki isim aynı kalırken 3 üniversitenin rektörü ise değişti. Bingöl Üniversitesi’ne Prof. Dr. İbrahim Çapak yerine Prof. Dr. Erdal Çelik, Dokuz Eylül Üniversitesi’ne Prof. Dr. Nükhet Hotar yerine Prof. Dr. Bayram Yılmaz, Selçuk Üniversitesi’nde de Prof. Dr. Metin Aksoy yerine Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz getirildi. Anadolu Üniversitesi’ne Prof. Dr. Fuat Erdal, Hacettepe Üniversitesi’ne Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi’ne Prof. Dr. Semih Aktekin, İstanbul Kent Üniversitesi’ne Prof. Dr. Mehmet Necmettin Atsü ve Ostim Teknik Üniversitesi’ne de Prof. Dr. Murat Ali Yülek yeniden atandı. 

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#Resmi Gazete#Rektör#Atama

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