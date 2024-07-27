11 üniversiteye rektör ataması

Haberin Devamı

11 üniversiteye rektör atandı. Sekiz üniversitenin başındaki isim aynı kalırken 3 üniversitenin rektörü ise değişti. Bingöl Üniversitesi’ne Prof. Dr. İbrahim Çapak yerine Prof. Dr. Erdal Çelik, Dokuz Eylül Üniversitesi’ne Prof. Dr. Nükhet Hotar yerine Prof. Dr. Bayram Yılmaz, Selçuk Üniversitesi’nde de Prof. Dr. Metin Aksoy yerine Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz getirildi. Anadolu Üniversitesi’ne Prof. Dr. Fuat Erdal, Hacettepe Üniversitesi’ne Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi’ne Prof. Dr. Semih Aktekin, İstanbul Kent Üniversitesi’ne Prof. Dr. Mehmet Necmettin Atsü ve Ostim Teknik Üniversitesi’ne de Prof. Dr. Murat Ali Yülek yeniden atandı.