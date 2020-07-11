11 Temmuz 2020 Sayısal Loto canlı çekilişi sonuçları ilan edildi - MPİ 1339'ncu hafta Sayısal Loto sonucu sorgulama
'Sayısal Loto sonuçları', 11 Temmuz canlı çekilişinin tamamlanmasının ardından belli oldu. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından düzenlenen çekilişle, 11 Temmuz Sayısal Loto canlı çekilişi sonuçlarına göre, ikramiye kazandıran numaralar MPİ Sayısal Loto sorgulama ekranı üzerinden ilan edildi. Sayısal Loto kupon yaparak şanslarını deneyen binlerce kişi, şimdi 1339'ncu hafta Sayısal Loto çekiliş sonuçlarına odaklandı. Peki, hangi numaralar kazandırdı? İşte, Sayısal Loto sonuçları ve MPİ sorgulama ekranı..
Şans oyunu tutkunlarının heyecanla beklediği Sayısal Loto çekilişinde, haftanın son çekilişi tamamlandı. Milli Piyango İdaresi'nin genel merkezinde gerçekleşen çekilişin ardından, 1339. hafta Sayısal Loto sonuçları açıklandı. İşte, merakla beklenen 11 Temmuz 2020 Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve haftanın şanslı rakamları.
11 TEMMUZ SAYISAL LOTO SONUÇLARI
Sayısal Loto oyununun 1339. hafta çekilişleri Milli Piyango İdaresi'nce saat 21:15'te gerçekleşti. Sayısal Loto'da bu hafta kazandıran numaralar şunlar oldu;
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SON ÇEKİLİŞTE NE OLDU?
Sayısal Loto'nun 1338. haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 4.212.242,47 TL devretti.
SAYISAL LOTO OYUNU NASIL OYNANIR?
İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-49 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan şans oyunudur.
Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Sayısal Loto oyunu çekilişleri Çarşamba ve Cumartesi günlerinde yapılmaktadır.
İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.
Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.
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