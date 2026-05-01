11 şüpheli gözaltına alındı… Alkol kaçakçılarından milyarlık vurgun

1.4 MİLYAR TL’LİK HESAP HAREKETLİLİĞİ

Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu, kaçakçılık şebekesinin suçtan elde edilen geliri paravan şirketler ve üçüncü şahıslara aktarıp, dolaşıma sokarak para akladıkları tespit edildi. Bu yöntemle suçtan gelen geliri gizlemeye çalışarak parayı kendi hesaplarına aktaran şüphelilerin 1.4 milyar liralık vurgun yaptıkları belirlendi.

Şüphelilerin banka hesaplarındaki finansal hareketliliğin ardından harekete geçen emniyet ekipleri, İstanbul merkezli olmak üzere Kırıkkale ve Kocaeli illerinde dün gece saatlerinde düzenlenen operasyonda 11 şüpheliyi yakaladı. Mali tedbirler kapsamında şüphelilerin tüm mal varlıklarına el koyuldu.

Yapılan operasyonda suçtan elde edilen paralara el konuldu.