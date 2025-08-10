11 suçlu iade edildi

Haberin Devamı

Yerlikaya, özetle şunları söyledi: “Kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü üyesi C.Ç., kırmızı bültenle aranan ‘Daltonlar’ suç örgütü üyesi M.E.Ö., kırmızı bültenle aranan E.Y.B., kırmızı bültenle aranan Ü.A. isimli şahıslar Gürcistan’da; kırmızı bültenle aranan S.K. Karadağ’da, kırmızı bültenle aranan M.G. İsveç’te yakalandı. Ulusal seviyede aranan ‘Banlılar’ organize suç örgütü üyesi M.B., ulusal seviyede aranan K.C.H., E.G. ve G.Ş. isimli şahıslar Gürcistan’da, ulusal seviyede aranan M.Y. isimli şahıs Japonya’da yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı.”