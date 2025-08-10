×
11 suçlu iade edildi

11 suçlu iade edildi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 10, 2025 07:00

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bülten ve ulusal seviyede aranan 11 suçlunun, Gürcistan, Karadağ, İsveç ve Japonya’da yakalanarak Türkiye’ye iade edildiğini duyurdu.

Yerlikaya, özetle şunları söyledi: “Kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü üyesi C.Ç., kırmızı bültenle aranan ‘Daltonlar’ suç örgütü üyesi M.E.Ö., kırmızı bültenle aranan E.Y.B., kırmızı bültenle aranan Ü.A. isimli şahıslar Gürcistan’da; kırmızı bültenle aranan S.K. Karadağ’da, kırmızı bültenle aranan M.G. İsveç’te yakalandı. Ulusal seviyede aranan ‘Banlılar’ organize suç örgütü üyesi M.B., ulusal seviyede aranan K.C.H., E.G. ve G.Ş. isimli şahıslar Gürcistan’da, ulusal seviyede aranan M.Y. isimli şahıs Japonya’da yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı.”

