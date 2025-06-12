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11 sosyal medya fenomeni kumara teşvikten adliyede

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#Sosyal Medya#Haksız Kazanç#Fenomen
11 sosyal medya fenomeni kumara teşvikten adliyede
Oluşturulma Tarihi: Haziran 12, 2025 10:40

Sosyal medya üzerinden haksız kazanç sağladıkları ve kişileri kumar oynamaya teşvik ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 11 sosyal medya fenomeni adliyeye sevk edildi.

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 Çeşitli sosyal medya platformları üzerinden açtıkları yayınlar aracılığıyla haksız kazanç sağladıkları ve kişileri kumar oynamaya teşvik ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan sosyal medya fenomeni 11 şüpheli adliyeye sevk edildi.

SANAL KASA OYUNU

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekiplerince yapılan sanal devriye faaliyetlerinde, yüksek takipçisi olan bazı sosyal medya fenomenlerinin, Twitch, YouTube, Instagram ve Tiktok yayınları sırasında, Key Drop isimli site üzerinden oynanan dijital oyundan diğer kullanıcılarla birlikte kazandıkları eşyaları gerçek paraya dönüştürmek için sanal kasalar açtığı tespit edildi.

11 sosyal medya fenomeni kumara teşvikten adliyede

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19 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Bu yöntemle haksız kazanç sağladıkları ve kişileri kumar oynamaya teşvik ettikleri belirlenen 19 şüpheli hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçlar Soruşturma Bürosunca gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine harekete geçen emniyet güçleri düzenledikleri operasyonda 11 şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

6 ŞÜPHELİ ARANIYOR

5'inin yurt dışında, 2'sinin şehir dışında olduğu anlaşılan diğer 6 şüphelinin ise arandığı belirtildi.

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#Sosyal Medya#Haksız Kazanç#Fenomen

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