11. Şakir Süter Gazetecilik Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu

İzmir'de görev yapan gazetecilerin mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak ve başarılı çalışmaları özendirip ödüllendirmek amacıyla Bergama Belediyesi ve İzmir Gazeteciler Cemiyeti işbirliğinde Bergama Ticaret Odası ile Bergama Kültür ve Sanat Vakfı desteğinde düzenlenen yarışmada kazananlara ödülleri verildi. Bergama Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, başkan yardımcıları Aşkın Uyar, Cüneyt Umutlu, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri Mehlika Gökmen, İGC Yönetim Kurulu Üyeleri, Ticaret Odası Temsilen Yönetim Kurulu Üyesi Ali Sarıl, BERKSAV Başkanı Yüksel Altuğ, Bergama'yı Sevenler Turizm Derneği Başkanı Muzaffer Özarun, belediye meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, protokol üyeleri ve gazeteciler katıldı. Törenin selamlama konuşmasını aile adına Ticaret Odası eski başkanlarından Şakir Süter'in abisi Ali İhsan Süter gerçekleştirdi. Süter, "Kardeşim merhum Şakir fanatik bir Bergamalı idi. Hayatı boyunca gençlerin hep desteklenmesini isterdi. Bu yarışmayı devam ettiren Bergama Belediyesi'ne, Ticaret Odası'na, Bergama Kültür ve Sanat Vakfı'na, İzmir Gazeteciler Cemiyeti'ne ve jüri üyelerine teşekkür ederim" dedi.

'GAZETECİLERİMİZİN YAPTIĞI HER HABER BİZİM İÇİN YOL GÖSTERİCİDİR'



Ev sahibi olarak konuşmasında gazetecileri selamlayan Belediye Başkanı Hakan Koştu, Bergama'nın yetiştirdiği çok değerli isimlerden ve Türk basın camiasının güçlü kalemlerinden merhum Şakir Süter'i vefatının 15. yılında rahmet ve saygıyla andığını söyledi. 11. Şakir Süter Gazetecilik Yarışması Ödül Töreni dolayısıyla yaptığı konuşmasında İzmir ve yerel basının birbirinden değerli kalemlerine haberleri için teşekkür eden Koştu, "İzmir Gazeteciler Cemiyeti'mizi, kıymetli yönetim kurulu üyelerini ve basın mensuplarımızı Bergama'mızda ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Türk basın camiasına büyük emek veren ama aramızdan erken ayrılan Şakir Süter'in duayen bir gazeteci olduğuna ve yaşamı boyunca mesleğini onurla yürüttüğüne hep birlikte şahit olduk. Aramızdan çok erken ayrılmış duayen bir gazetecinin, böyle bir yarışma vesilesi ile yaşatılıyor olmasının çok önemli olduğunu belirtmek istiyorum. Ayrıca bu tür yarışmaların, gazeteciliği teşvik edici olmasından dolayı ayrı bir değer taşıdığını düşünüyorum. Gazeteci arkadaşlarımızın bizim için yaptığı her bir haber, bizlere yol gösterici olmuştur ve olmaya devam ediyor" dedi.



Törende konuşan İzmir Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri Mehlika Gökmen ise 11 yıldır ilk günkü heyecanla devam edilen Şakir Süter Gazetecilik Yarışması'ndan cemiyetin ve şahsının duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Gökmen, yarışma jürisinin değerli gazetecilerden oluştuğunu, her bir haberin özenle incelediğini söyledi.

Açılış konuşmalarının ardından gazetecilere ödülleri takdim edildi. Ödül kazanan gazeteciler şöyle; Haber Ödülü dalında DHA'dan Hande Nayman, 'İyilik bulaşıcıdır' çalışmasıyla verilen ödülü Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu'nun elinden aldı.



Yarışmada ayrıca 'Röportaj Ödülü' dalında 9 Eylül Gazetesi'nden Gökçe Adar 'Harkov-İzmir Hattı/Ukrayna'dan İzmir'e 'zor'unlu yolculuk', 'Araştırma İnceleme Ödülü dalında Ege Telgraf Gazetesi'nden Ahmet Buğra Tokmakoğlu 'Dünya'nın gemi çöplüğü: Aliağa', 'Fotoğraf Ödülü' dalında Ticaret Gazetesi'nden Seza Nur Demirparmak 'Srebrenitsa kurbanları soykırımın 27. yılında anıldı', 'İnternet Haberciliği Ödülü' dalında Gazete Durum'dan Semra İğtaç Torunlar 'Atatürk ıslak imzalı beratları satıyor' haberleriyle ödül kazandı.



11'nci Şakir Süter Gazetecilik Yarışması Özel Ödülleri kazananları ise şöyle: Vecdi Altay İGC Özel Ödülü dalında Sabah Gazetesi'nden Ceyhan Torlak 'Pişkin katil para peşinde', Osman Bayatlı Özel Ödülü dalında BERTO'dan (Bergama Ticaret Odası Dergisi) Emin Urgun 'Bergama'nın kayıp tapınağı Athena Nikephorion', Bergama Belediyesi Özel Ödülü dalında Ege Telgraf Gazetesi'nden Mazlum Vesek 'Benim Adım Memet-Emekçi Türk halkıyım ben', Ekonomi Özel Ödülü (Bergama Ticaret Odası Ödülü) dalında İlkses Gazetesi'nden Çağla Geniş 'Kapıcılık hapis hayatı gibi'