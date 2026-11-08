11 rektör ataması

EĞİTİM SERVİSİ
Oluşturulma Tarihi: Kasım 08, 2026 07:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre; Erciyes Üniversitesi’nde rektörlük görevine Prof. Dr. Kuddusi Erkılıç, Kayseri Üniversitesi’nde Prof. Dr. Recep Ulucak, Kırıkkale Üniversitesi’nde Prof. Dr. Mustafa Orçan, Konya Teknik Üniversitesi’nde Prof. Dr. Mehmet Çelik, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nde Prof. Dr. Zafer Tatlı, Şırnak Üniversitesi’nde Prof. Dr. İbrahim Baz ve Trabzon Üniversitesi’nde Prof. Dr. Hasan Rıza Aydın getirildi. Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Özcan, Isparta Uygula-malı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Çatal, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar görevlerine yeniden atandı.