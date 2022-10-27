11 partiye ‘Türkiye Yüzyılı’ daveti

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AK Parti kurmayları ‘Türkiye Yüzyılı’ tanıtımını tamamladı. Program yarın Ankara Spor Salonu’nda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacak. Törende sanatçılar, sporcular, cemaat vakıfları, Alevi dernekleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, iş dünyası, sanatçılar, çevreciler, şehit ve gazi yakınları, engelliler, siyasi parti temsilcileri, yabancı misyon temsilcileri, akademisyenler, gazeteciler ve sosyal medya fenomenleri de yer alacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasında, toplumun her katmanına “Gelin büyük ve güçlü Türkiye’yi birlikte kuralım” çağrısı yapacağı belirtildi.

GENEL BAŞKANLAR SEVİYESİNDE

MHP ve BBP’nin yanı sıra CHP, İYİ Parti, DSP, Saadet Partisi, HÜDA-PAR, Demokrat Parti, Vatan Partisi, Yeniden Refah Partisi ve Anavatan Partisi, tanıtım toplantısına genel başkan seviyesinde davet edildi.

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AK Parti, “Türkiye Yüzyılı” vizyon yaklaşımı kapsamında hazırladığı logoyu, geçen hafta paylaştı.