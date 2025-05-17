11 ayrı organize suç örgütüne operasyon: 142 şüpheli yakalandı

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İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre; Cumhuriyet başsavcılıkları ve Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde 10 ilde faaliyet yürüten 11 organize suç örgütüne yönelik son 2 hafta boyunca operasyonlar düzenlendi. İstanbul, Diyarbakır, Ankara, Gaziantep, Şanlıurfa, Samsun, Bursa, Kocaeli, Tekirdağ ve Uşak'ta gerçekleştirilen operasyonlarda, T.B., Ş.T., R.A., S.Y., M.A., C.A. ve F.M.T. isimli elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 142 şüpheli yakalandı. 48 ruhsatsız tabanca, 30 ruhsatsız av tüfeği, 3 çelik yelek, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile 12 kumar makinesi ele geçirildi. Şüphelilerden 86'sı tutuklandı, 44'ü hakkında adli kontrol kararı verildi, diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

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Organize suç örgütü üyesi şüphelilerin haklarında; 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'Tehdit', 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması', 'Kasten öldürmeye teşebbüs', '6136 sayılı Kanun'a muhalefet', 'Kasten yaralama', 'Nitelikli yağma', 'Silahlı tehdit', 'Cinayet', 'Tefecilik', 'Uyuşturucu madde ticareti', 'Mala zarar verme' ve 'Hakaret' suçlarından soruşturma başlatıldı.