11 milyon onları izliyor

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Masal (12) ve Öykü Günay’ın (9) ‘OyuncakOynuyorum TV’ adlı YouTube kanalı 2016 yılından beri çocuklar için içerik üretiyor. Çocukların içerik üretme süreciyse Masal ve Öykü’nün babası Cem Günay’ın oyuncakçılık yaptığı döneme dayanıyor. Cem Günay’ın ‘Neden oyuncak videosu çekmiyoruz?’ sorusuyla çocukların YouTube’da kanal açma serüveni başlıyor. Masal ve Öykü’nün anneleri Leyla Günay, ‘OyuncakOynuyorum TV’yi şöyle anlattı: “Kızlarımın kanalı çocukların yanı sıra ailelerden de ilgi görüyor. Bunun nedeninin çocuklara kötü örnek olacak videoları hiç çekmememiz olduğunu düşünüyorum. Örneğin el yıkmayı, diş fırçalamayı, odalarını toplamayı öğütleyen ama abur cuburların zararlı olduğunu gösteren videolar üretiyoruz.”

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11 milyon aboneye ulaştıklarını söyleyen Leyla Günay, video içeriklerinin belirlenmesinde öncelikle çocukların söz sahibi olduğunu belirtiyor. Masal ve Öykü’nün babaları Cem Günay ise video içerikleri hakkında destek aldıkları bir pedagoji uzmanlarının olduğunu belirterek Türkiye dışında farklı ülkelerden de izlendiklerini söylüyor.

‘ARKADAŞSIZ KALMIYORUZ’

YouTube kanalının sahipleri Öykü ve Masal Günay ise bu kadar izleniyor olmalarının kendilerini hem şaşırttığını hem de mutlu ettiğini söylüyor. Youtube kanalları sayesinde dışarıda da kolaylıkla arkadaş edinebildiklerini dile getiren Öykü, “Bazen dışarıda kendi yaşlarımda biri beni gördüğünde annesinin yanına gidip ‘Anne bu kız Öykü’ diye beni işaret ediyor. Herhangi bir yere gittiğimizde hiç arkadaşsız kalmıyoruz” şeklinde konuşuyor.



Masal ise “Şu an YouTube’da yaptıklarımızı yaparak gelir elde eden ve bunu meslek edinen kişiler var. Fakat ben gelecekte yalnızca bu işi sürdürmeyi düşünmüyorum. İlerde voleybolcu olmayı çok istiyorum. Şu an okulun voleybol takımında oynuyorum” diyor.