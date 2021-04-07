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Besti KARALAR/ANKARA, (DHA)
Haber Giriş: 07.04.2021 - 18:04 | Son Güncelleme:

11 milletvekiline ait 14 dokunulmazlık dosyası TBMM'de

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11 milletvekiline ait 14 dokunulmazlık dosyası TBMM'de

HDP eski Eş Genel Başkanı Sezai Temelli ile Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Salihe Aydeniz'in de aralarında bulunduğu 11 milletvekili hakkındaki 14 fezleke, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

11 milletvekili hakkında yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin 14 yeni fezleke, Anayasa-Adalet Karma Komisyonu'na havale edildi. Halkların Demokratik Partisi HDP'li Sezai Temelli, Semra Güzel ve Remziye Tosun hakkında 2'şer dosya, Muazzez Orhan Işık, Dersim Dağ, Hakkı Saruhan Oluç, Ayşe Acar Başaran, Nimetullah Erdoğmuş, Habip Eksik ve Gülüstan Kılıç Koçyiğit hakkında birer fezleke bulunuyor. Ayrıca, DBP Eş Genel Başkanı Salihe Aydeniz hakkında da fezleke yer aldı.

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