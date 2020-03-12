11 Mart Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu: Büyük ikramiye devretti - MPİ 1304. hafta Sayısal Loto sorgulama ekranı

11 Mart Sayısal Loto çekiliş sonuçları çarşamba günü saat 21:45'te düzenlenen kuranın ardından belli oldu. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yapılan kura sonrası Sayısal Loto canlı çekiliş sonucu sorgulama ekranı erişime açıldı.1304. hafta Sayısal Loto sonuçları ve ikramiye tutarları Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı üzerinden öğrenilecek. Peki, bu hafta Sayısal Loto'da ikramiye kazandıran rakamlar hangileri oldu? Büyük ikramiye hangi ile çıktı? İşte, MPİ Sayısal Loto sonuçları ve Sayısal Loto hızlı sorgulama ekranı...

11 MART SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Sayısal Loto oyununun 1304. hafta çekilişleri Milli Piyango İdaresi tarafından noter huzurunda tamamlandı. Heyecanla beklenen Sayısal Loto'nun 11 Mart tarihli çekilişinde şu numaralar çıktı;



Sayısal Loto oyununun 1304'nci çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 1 milyon 204 bin 798 lira 74 kuruşluk ikramiye devretti.



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 70 kişi 6 bin 886 lira 70'er kuruş, 4 bilen 3 bin 946 kişi 91 lira 85'er kuruş ve 3 bilen 75 bin 210 kişi de 12 lira 80'er kuruş ikramiye kazandı.

SAYISAL LOTO SORGULAMA EKRANI

SAYISAL LOTO SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

En çok ilgi gören şans oyunları arasında yer alan Sayısal Loto'nun çekiliş sonuçları Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) resmi internet sitesinden sorgulanıyor. Sayısal Loto'nun 11 Mart tarihli sonuçlarına göre ikramiye kazandıran numaralar öğrenilebilecek.

Sayısal Loto'nun son çekilişinde ne olmuştu?

Sayısal Loto oyununun 1303'üncü çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 3 milyon 319 bin 493 lira 50 kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 215 kişi 3 bin 909 lira 35'er kuruş, 4 bilen 10 bin 664 kişi 59 lira 20'şer kuruş ve 3 bilen 148 bin 646 kişi 11 lira 30'ar kuruş ikramiye kazandı.

Büyük ikramiye isabet eden kuponun Muğla'nın Milas ilçesinden yatırıldığı belirtildi.