11 Mart 1304. hafta Sayısal Loto sonuç sorgulama - MPİ canlı Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu... (Hangi numaralar kazandırdı?)

Sayısal Loto'da haftanın şanslı numaraları, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce saat 21:45'te yapılan çekilişin ardından açıklandı. Son çekilişte 6 bilen 1 kişinin, 3 milyon 319 bin 493 lira 50 kuruş ikramiyenin sahibi olduğu Sayısal Loto çekilişinde, gözler 11 Mart Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranına çevrildi. İşte, merakla beklenen 11 Mart Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve MPİ Sayısal Loto sonuç sorgulama sayfası.

11 MART SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Sayısal Loto oyununun 1304. hafta çekilişleri Milli Piyango İdaresi tarafından noter huzurunda tamamlandı. Heyecanla beklenen Sayısal Loto'nun 11 Mart tarihli çekilişinde şu numaralar çıktı;

SAYISAL LOTO SORGULAMA EKRANI

SAYISAL LOTO SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

En çok ilgi gören şans oyunları arasında yer alan Sayısal Loto'nun çekiliş sonuçları Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) resmi internet sitesinden sorgulanıyor. Sayısal Loto'nun 11 Mart tarihli sonuçlarına göre ikramiye kazandıran numaralar öğrenilebilecek.

Sayısal Loto'nun son çekilişinde ne olmuştu?

Sayısal Loto oyununun 1303'üncü çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 3 milyon 319 bin 493 lira 50 kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 215 kişi 3 bin 909 lira 35'er kuruş, 4 bilen 10 bin 664 kişi 59 lira 20'şer kuruş ve 3 bilen 148 bin 646 kişi 11 lira 30'ar kuruş ikramiye kazandı.

Büyük ikramiye isabet eden kuponun Muğla'nın Milas ilçesinden yatırıldığı belirtildi.