11 kişide koronavirüs tespit edildi, mahalle karantinaya alındı

Hacıömerler Mahallesi'nde koronavirüs belirtisi olan ve hastaneye başvuran 11 kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı. Vakaların ardından Dursunbey Sağlık Müdürlüğü, salgının tespit edildiği evleri karantinaya aldı. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nca salgın nedeniyle 10 Eylül Perşembe günü itibarıyla mahalle, 14 gün süreyle karantinaya alındı. Karantina kararı verilen mahallenin giriş ve çıkışları jandarma tarafından kapatıldı.