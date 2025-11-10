×
HABERLERGündem Haberleri

11 kişi yakalandı… Hiçbir yere kaçamazsınız

Güncelleme Tarihi:

Musa KESLER
Oluşturulma Tarihi: Kasım 10, 2025 07:00

Dilovası’ndaki facia sonrası fabrika sahibi Kurtuluş Oransal Yalova’da yakalanıp gözaltına alınmıştı. Dün de fabrika sahibinin oğlu İsmail Oransal ile aynı aliden Altay Ali Oransal, yurtdışına kaçmaya çalışırken Tekirdağ’da yakalandı. Olayla ilgili gözaltına alınanların sayısı 11 oldu.

KOCAELİ’nin Dilovası ilçesindeki bir kozmetik fabrikasında önceki gün yangın çıktı. Yangında Esma Dikan (65), Hanım Gülek (65), Şengül Yılmaz (55), Tuğba Taşdemir (18), kuzeni Nisa Taşdemir (17) ve Cansu Esatoğlu (16) hayatını kaybetti. Yaralanan 1’i ağır 7 kişi ise sağlık personelin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

GÖZALTINA ALINAN SAYISI 11’E YÜKSELDİ

6 kişinin hayatını kaybettiği facia sonrası 2 vardiya amiri gözaltına alındı. Polis ekipleri, önceki gün olaydan sonra kayıplara karışan işyeri sahibi Kurtuluş Oransal’ı Yalova’da yakaladı.

Aracından valizleri çıkan Kurtuluş Oransal’ın yurtdışına kaçma hazırlığında olduğu belirlendi. Olay sonrası ortadan kaybolan Kurtuluş Oransal’ın oğlu İsmail Oransal  ile aynı aileden Altay Ali Oransal ise dün yurtdışına kaçmaya çalışırken Tekirdağ’da yakalandı. Bu iki kişi de gözaltına alındı. Şüphelilerin yurtdışına kaçmasına yardım etmeye çalıştığı belirlenen dayıları ile iki kişi daha gözaltına alındı.

Soruşturmayı genişleten ekipler, Kurtuluş Oransal’ın eşi Aleyna Oransal ve Gökberk adlı bir kişinin birlikte yetkili olduğu farklı bir şirket daha tespit etti. Bu şirketin faaliyet alanının patlamanın meydana geldiği üretim sahasıyla bağlantılı olduğu da belirlendi. Bunun üzerine iki isim hakkında da gözaltı kararı verildi. Yapılan son operasyonlarla birlikte gözaltına alınan şüpheli sayısı da 11’e yükselmiş oldu.

BAKANLIK 7 KİŞİYİ AÇIĞA ALDI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, olayın ardından Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Kocaeli İl Müdürü, SGK Kocaeli İl Müdür Yardımcısı, Gebze Sosyal Güvenlik Merkez Müdürü, Çalışma ve İş Kurumu Kocaeli İl Müdürü, İŞKUR Dilovası Hizmet Merkezi Müdürü, İŞKUR CİMER’den Sorumlu Şube Müdürü ve bir personelin açığa alındığını duyurmuştu.

Dün sabah yakınları tarafından teslim alınan cenazeler, cenaze namazlarının ardından son yolculuklarına uğurlandı.

