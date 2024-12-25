11 kişi hayatını kaybetmişti... Balıkesir'deki fabrika, dronla görüntülendi

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Kavaklı Mahallesi'nde faaliyet gösteren 615 işçinin vardiyalı olarak çalıştığı ZSR A.Ş. adlı mühimmat fabrikasında kapsül üretim bölümünde, dün saat 08.30 sıralarında patlama oldu. Patlamayla birlikte binanın tavanı çöktü, yangın çıktı. Tuğba Demir (21), Çetin Karamüftüoğlu (38), Muhammet Ergin (34), Özlem Özçakır (33), Tuba Sert (41), Enes Kırmızı (28), Seda Akın (35), Seçil Çapa (24), Müberra Sönmez (45), Selin Karanlıkoğlu (27) ve Elif Özgür (19) hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı. İhbarla bölgeye AFAD, UMKE, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ölenlerin cenazesi de Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Hayatını kaybedenlerin yakınları da Bursa'ya gelirken, AFAD tarafından aileler için çadır kuruldu. Sağlık durumları iyi olduğu öğrenilen 7 işçinin hastanelerdeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

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İNCELEME BAŞLATILDI

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Bir başsavcı vekili koordinesinde 4 Cumhuriyet savcısı ile soruşturma kapsamında patlamanın nedenini belirlemek amacıyla kimya, makine, iş güvenliği, jeofizik mühendisi olmak üzere alanında uzman 5 kişilik bilirkişi heyeti görevlendirildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da patlamayı araştırmak üzere 2 başmüfettiş ile 1 müfettiş görevlendirildi. Patlamanın ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler fabrikaya gelerek incelemelerde bulundu.

FABRİKADA DAHA ÖNCE DE PATLAMA MEYDANA GELMİŞ

Öte yandan, Karesi ilçesindeki mühimmat fabrikasında 3 Haziran 2014'te de fişek sıkıştırma işlemi sırasında patlama meydana geldiği, 5'i kadın, 6 işçinin hafif yaralandığı patlamanın, güvenlik kamerasına yansıdığı ortaya çıktı. Görüntülerde; patlama anı ile fabrikadaki işçilerin panik hali yer aldı.

CENAZELER DEFNEDİLECEK

Hayatını kaybeden 11 işçiden otopsi işlemleri tamamlanan kişilerin cenazelerinin yakınlarına teslim edileceği ardından cenazelerin Balıkesir'de toprağa verileceği öğrenildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da bölgeye gelerek, cenaze törenlerine katılacağı belirtildi.

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Ayrıca, patlamanın meydana geldiği fabrikadaki hasar havadan görüntülendi.