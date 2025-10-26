11 kilometre sürüklenmiş

×
HABERLER

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ekim 26, 2025 07:00

Sel sularına kapılıp kaybolan Bülent Kaptanoğlu’nun arama çalışmalarının 3’üncü gününde cesedine ulaşıldı. Kaptanoğlu’nun cansız bedeni düştüğü yerden 11 kilometre aşağıda bulundu.

İZMİR Foça’da perşembe günü öğle saatlerinde sağanak etkili oldu. Sağanak nedeniyle birçok cadde ve sokak suyla dolarken, ev ve işyerlerini de su bastı. İlçede deniz ile sel suları birleşti. Bölgede AFAD, Karayolları, DSİ, emniyet, jandarma, belediye, itfaiye, sağlık ekipleri çalışma başlattı. İlçeye 12 saatte metrekarede 155.4 kilogram yağmur düştü.

Sağanakta otomobili sel sularına kapılıp Bucak Deresi’ne düşen Bülent Kaptanoğlu (70) kayboldu. Kaptanoğlu için arama  kurtarma çalışması başlatıldı. 

Aramaların 3’üncü gününde, dün sabah saatlerinde devam edilen çalışmalarda İZSU ekipleri tarafından Bülent Kaptanoğlu’nun yeri tespit edildi.

SAZLIKTA BULUNDU

Sahil Güvenlik Komutanlığı DEGAG Özel Timi-6 ekipleri, Gediz Nehri’ndeki sazlık alanda düştüğü yerden 11 kilometre aşağıda Kaptanoğlu’nun cansız bedenine ulaştı. Kaptanoğlu’nun cesedi kıyıya çıkarılıp, Foça Devlet Hastanesi’nin morguna götürüldü.

Ayrıca AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, zararı olan vatandaşlara destek ödemelerinin pazartesi günü yapılacağını söyledi.      

BÖYLE KAPILDI

- BÜLENT Kaptanoğlu’nun otomobiliyle sel sularına kapıldığı anların görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde, Kaptanoğlu’nun sel suları içinde düşe kalka ilerlemeye çalışması ve otomobilinin sürüklenmesi yer alıyor.

Görüntülerde bir ara sel sularının hızlanmasıyla Kaptanoğlu’nun da daha fazla dayanamayıp suda sürüklenip, gözden kaybolduğu görülüyor.

 

