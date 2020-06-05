11 katlı binada dehşet
İstanbul Alibeyköy’de 11 katlı bir binanın 2. katında yaşayan Yaprak ve Cem Koçkanat çifti, dün saat 13.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle kavga etti.
İddiaya göre, eşinin darp ettiği kadın sinir krizi geçirerek evi ateşe verdi. Cem Koçkanat kaçarken alevler kısa sürede tüm daireyi sarıp apartmanın diğer katlarına sıçradı. Evde mahsur kalan kadın balkona çıkarak yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye, bir yandan alevlere müdahale etti bir yandan da mahsur kalanları kurtarmaya başladı. İtfaiye 2’si çocuk 23 kişiyi, balkon ve camlara uzatılan merdivenlerle tahliye etmeyi başardı. Dumandan etkilenen bazı bina sakinlerine sağlık ekipleri müdahale etti.
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