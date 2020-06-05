MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri11 katlı binada dehşet
GeriGündem 11 katlı binada dehşet
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Aydemir KADIOĞLU
Haber Giriş: 05.06.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

11 katlı binada dehşet

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
11 katlı binada dehşet
Abone Olgoogle-news

İstanbul Alibeyköy’de 11 katlı bir binanın 2. katında yaşayan Yaprak ve Cem Koçkanat çifti, dün saat 13.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle kavga etti.

İddiaya göre, eşinin darp ettiği kadın sinir krizi geçirerek evi ateşe verdi. Cem Koçkanat kaçarken alevler kısa sürede tüm daireyi sarıp apartmanın diğer katlarına sıçradı. Evde mahsur kalan kadın balkona çıkarak yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye, bir yandan alevlere müdahale etti bir yandan da mahsur kalanları kurtarmaya başladı. İtfaiye 2’si çocuk 23 kişiyi, balkon ve camlara uzatılan merdivenlerle tahliye etmeyi başardı. Dumandan etkilenen bazı bina sakinlerine sağlık ekipleri müdahale etti. 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle