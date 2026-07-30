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11 ildeki yasadışı bahis operasyonunda 52 tutuklama

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#Mersin#Bahis Operasyonu#Tutuklama
11 ildeki yasadışı bahis operasyonunda 52 tutuklama
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 30, 2026 21:19

MERSİN merkezli 11 ilde polis ve jandarma ekipleri tarafından düzenlenen iki farklı yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 68 şüpheliden 52’si tutuklandı.

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Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmalar kapsamında, 7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve örgüte üye olma suçlarına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Çalışmada kapsamında jandarma ve polis tarafından Mersin merkezli 11 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda toplam 68 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarma ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 52'si çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. 16 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

 

  

 

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#Mersin#Bahis Operasyonu#Tutuklama

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