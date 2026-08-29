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11 ilde siber suçlarla mücadele: 13 kişi tutuklandı

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#İçişleri Bakanlığı#Siber Suçlar#Operasyon
11 ilde siber suçlarla mücadele: 13 kişi tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 29, 2026 15:04

İçişleri Bakanlığı, 11 ilde siber suçlarla mücadele kapsamında son 5 günde düzenlenen operasyonlarda 35 şüpheli yakalandığını 13’ünün tutuklandığını duyurdu.

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İçişleri Bakanlığı, ilde son 5 günde "Yasa Dışı Bahis, Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Nitelikli Dolandırıcılık" suçlarına yönelik polis ekiplerince icra edilen operasyonlarda gözaltına alınan 35 şüpheliden 13'nün tutuklandığını bildirdi.

Bakanlıktan operasyonla ilgili yapılan açıklamada, "Siber Suçlarla Mücadele kapsamında son 5 günde Polisimiz tarafından düzenlenen operasyonlarda 35 şüpheli yakalandı. 11 ilde "Yasa Dışı Bahis, Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Nitelikli Dolandırıcılık" suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; 13'ü tutuklandı. 12'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; 11 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin reklamını yaptıkları, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık ettikleri, müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları, sosyal medya platformları üzerinden "ikinci el araba ilanı, kapora bedeli" gibi temaları kullanarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları tespit edildi" ifadeleri yer aldı.

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#İçişleri Bakanlığı#Siber Suçlar#Operasyon

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