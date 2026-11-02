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11 ilde siber suç operasyonu: 86 şüpheli tutuklandı

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#Operasyon#Siber Suçlarla Mücadele#Tutuklama
11 ilde siber suç operasyonu: 86 şüpheli tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 02, 2026 15:05

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, “Siber Suçlarla Mücadele kapsamında son 5 günde polisimiz tarafından düzenlenen operasyonlarda 120 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin 86’sı tutuklandı. 25’i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor" denildi.

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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullandıldı:

“Siber Suçlarla Mücadele kapsamında son 5 günde polisimiz tarafından düzenlenen operasyonlarda 120 şüpheli yakalandı.

11 il merkezli “Nitelikli Dolandırıcılık, Yasa Dışı Bahis, Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama” suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin 86’sı tutuklandı. 25’i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu 11 il merkezli düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;

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Yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, Yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin reklamını yaptıkları, Vatandaşlarımızın mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları, Müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları tespit edildi.

Güvenlik güçlerimizin kararlı mücadelesi ve aziz milletimizin desteğiyle siber suçlarla mücadelemizi ülkemizin dört bir yanında tavizsiz şekilde sürdürüyoruz.

Kahraman Polislerimizi, Daire Başkanlığımızı, MASAK'ımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."

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#Operasyon#Siber Suçlarla Mücadele#Tutuklama

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