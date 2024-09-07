11 ilde sarı kodlu alarm! İki güne dikkat... Sağanak yağış uyarısı: İstanbul, Ankara...

Haberin Devamı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminelerine göre, bugün Marmara, Karadeniz, Doğu Anadolu ile Doğu Akdeniz’de gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Megakent İstanbul’daki yağışların bulut geçişleri şeklinde yerel olarak etkili olması beklenirken, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerindeki yağışın kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroljinin son tahminlerine göre bugün birçok bölgede sağanak yağış beklentisi var. Marmara’nın kuzey ve doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı, Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye, Çankırı çevreleri, Ankara’nın kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Haberin Devamı

Yağışların, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İstanbul’daki yağışların bulut geçişleri şeklinde yerel olarak etkili olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

11 İLE SARI KODLU UYARI



Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı verilen iller şu şekilde:

Artvin, Çorum, Erzincan, Erzurum, Gümüşhane, Kars, Kastamonu, Samsun, Sinop, Bayburt, Ardahan

SAĞANAK UYARISI! İSTANBUL, ANKARA...

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dd. Orhan Şen'in sosyal medyadan yaptığı uyarılar şöyle:

Marmara’nın kuzey ve doğusu, Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı yağmurlu. Yağışlar, Gümüşhane, Bayburt Erzincan Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli. Sıcaklık hafta sonu Kuzey batıda 1-2 derece azalıyor. Akdeniz ve Ege'de 1-2 derece artıyor.

İstanbul yerel yağmurlu 29 C. İzmir 35, Antalya 32, Ankara öğlen yağmurlu 29 C. Pazar günü de durum aynı. Haftaya sıcaklıklar 1-2 derece tüm yurtta artacak. Hafta başında batıda yağış yok. Çarşamba günü Ege ve Marmaraya tekrar yağış görünüyor.