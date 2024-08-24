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11 ilde Narkoçelik-34 Operasyonları... Bakan Yerlikaya: 103 şüpheli yakalandı

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#Narkoçelik-34 Operasyonları#Bakan Yerlikaya#Operasyon
11 ilde Narkoçelik-34 Operasyonları... Bakan Yerlikaya: 103 şüpheli yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 24, 2024 07:59

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Eskişehir merkezli 11 ilde düzenlenen 'Narkoçelik-34 Operasyonları'nda internet üzerinden uyuşturucu madde satışı yaparak, ücretini kripto parayla aldıkları tespit edilen 103 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, uyuşturucu madde satışına yönelik Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Eskişehir merkezli Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Manisa, Çanakkale, Hatay, Şanlıurfa, Osmaniye ve Diyarbakır olmak üzere 11 ilde "Narkoçelik-34" operasyonları düzenledi. Düzenlenen operasyonlara 150 ekip, 500 personel, 11 narkotik dedektör köpeği ve hava destekli unsurlar katıldı ve 74 farklı adrese çalışma yapıldı. Operasyonlar sonucu internet üzerinden uyuşturucu madde satışı yaparak ücretini kripto parayla aldıkları tespit edilen 103 şüpheli yakalandı ve bunlardan 100 ’ü tutuklandı. Ayrıca "Narkoçelik-34" operasyonlarında Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından tek operasyonda 100 tutuklama ile %97 oranında başarıya ulaşıldı.

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#Narkoçelik-34 Operasyonları#Bakan Yerlikaya#Operasyon

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