11 ilde hastanelere 5.8 milyon başvuru

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Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Eray Çınar ve Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Ahmet Zülfikar Akelma özetle şu bilgileri verdi: “O gece 04.50’de bütün birim amirlerimiz kriz merkezindeydi, yani yaklaşık 33 dakika sonra. Sahra hastaneleri ve acil müdahale ünitelerinde toplam 590 bin 468 hasta tedavi altına alındı. Sağlık Bakanlığı’mızın her 10 personelinden 1’i deprem bölgesinde görev aldı. Hastanecilik faaliyeti olarak deprem bölgesindeki 11 ilde tekil olarak 5.8 milyon başvuru var. 134 bin 796 cerrahi müdahale gerçekleşti.”