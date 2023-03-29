Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

11 ilde hastanelere 5.8 milyon başvuru

Güncelleme Tarihi:

#TBMM#Depremzedeler#Deprem Araştırma Komisyonu
11 ilde hastanelere 5.8 milyon başvuru
Oluşturulma Tarihi: Mart 29, 2023 07:00

TBMM Deprem Araştırma Komisyonu dün Sağlık Bakanlığı yetkililerini dinledi.

Haberin Devamı

Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Eray Çınar ve Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Ahmet Zülfikar Akelma özetle şu bilgileri verdi: “O gece 04.50’de bütün birim amirlerimiz kriz merkezindeydi, yani yaklaşık 33 dakika sonra. Sahra hastaneleri ve acil müdahale ünitelerinde toplam 590 bin 468 hasta tedavi altına alındı. Sağlık Bakanlığı’mızın her 10 personelinden 1’i deprem bölgesinde görev aldı. Hastanecilik faaliyeti olarak deprem bölgesindeki 11 ilde tekil olarak 5.8 milyon başvuru var. 134 bin 796 cerrahi müdahale gerçekleşti.”

Haberle ilgili daha fazlası:
#TBMM#Depremzedeler#Deprem Araştırma Komisyonu

BAKMADAN GEÇME!

Son dakika... Meteorolojiden yeni hava durumu raporu: Önce yağmur sonra kar... Sıcaklıklar düşüyor

Son dakika... Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu: Önce yağmur sonra kar... Sıcaklıklar düşüyor

#Meteoroloji
Horlama sorunu nedeniyle geceler kâbusa dönmesin İşte uzmanından horlamayı durduran beş dil egzersizi tavsiyesi

Horlama sorunu nedeniyle geceler kâbusa dönmesin! İşte uzmanından horlamayı durduran beş dil egzersizi tavsiyesi

#Sağlık
Usta oyuncu Köksal Engür yaşamını yitirdi

Usta oyuncu Köksal Engür yaşamını yitirdi

#İsmail Köksal Engür