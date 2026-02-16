×
HABERLERGündem Haberleri

11 ilde FETÖ/PDY operasyonunda 52 şüpheli tutuklandı

Güncelleme Tarihi:

#FETÖ/PDY Operasyonu#Terörle Mücadele#Hazine Ve Maliye Bakanlığı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 16, 2026 20:48

İstanbul merkezli 11 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde ihraç/aktif görev yapan 94 vergi müfettişinden 93'ü gözaltına alındı. 1 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 52'si tutuklanırken, 38'i hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. Öte yandan 4 şüpheli ise etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne verilen talimatlar doğrultusunda, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlatıldı. FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün gizli haberleşme yöntemlerinden olan ankesörlü-büfe telefonlarından, ankesörlü kart sistemi kullanılarak örgütsel iletişim tekniklerine uygun şekilde bağlantı kurdukları tespit edilen; terör örgütü içerisinde eylem ve faaliyet yürüttüklerine yönelik haklarında itirafçı beyanları bulunan ve örgütsel faaliyetlerde yer aldıkları değerlendirilen, Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde ihraç/aktif görev yapan toplam 94 vergi müfettişine yönelik operasyon düzenlendi.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

İstanbul merkezli 11 ilde düzenlenen operasyonda 1 şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 93 şüpheliden 9'u emniyetten serbest bırakılırken 84'ü adliyeye sevk edildi.

52 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Şüphelilerden 52'si çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderilirken 38 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. Öte yandan 4 şüpheli ise etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak serbest bırakıldı.

