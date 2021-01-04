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AA
Haber Giriş: 04.01.2021 - 16:36 | Son Güncelleme:

11 ilde FETÖ operasyonu! 26 şüpheli gözaltına alındı

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11 ilde FETÖ operasyonu! 26 şüpheli gözaltına alındı
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Edirne merkezli 11 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mahrem yapılanmalarına yönelik düzenlenen operasyonda 26 şüpheli yakalandı.

Cumhuriyet Başsavcılığının terör örgütünün "Avukat mahrem yapılanması", "Askeri mahrem yapılanması" ile diğer mahrem yapılanmalarının deşifre edilmesine yönelik sürdürdüğü çalışma kapsamında, Edirne merkezli 11 ilde operasyon düzenlendi.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, haklarında yakalama kararı bulunan 26 şüpheli, Edirne merkez olmak üzere, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Tokat, Konya, Bayburt, Trabzon, Isparta ve Siirt illerinde gözaltına alındı.

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