11 ilde FETÖ operasyonu: 10 şüpheli tutuklandı

11 ilde FETÖ operasyonu: 10 şüpheli tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 31, 2025 00:04

FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik İstanbul merkezli 11 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda haklarında örgüte üye olduklarına dair delil bulunan 22 şüpheliden 10’u tutuklanırken, 2’si etkin pişmanlıktan faydalandı. Öte yandan 10 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında 22 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Çalışmalar kapsamında şüphelilerin, haklarında örgüt üyeliğine dair itirafçı beyanları bulunduğu, ‘Garson’ kod adlı gizli tanıktan elde edilen SD kartta veri kaydı olduğu, Bank Asya’da hesapları bulunduğu ve bu hesaplarda artış belirlendiği, ayrıca örgütün gizli haberleşme yöntemi olarak kullanılan ardışık arama kayıtları olduğu tespit edildi.

10 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Şüphelilere yönelik İstanbul merkezli 11 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 22 şüphelinin tamamı yakalanarak polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. 22 şüpheliden 10'u sevk edildikleri mahkemece tutuklanırken, 2 şüpheli etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak itirafçı oldu ve emniyetten serbest bırakıldı. Öte yandan 10 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

