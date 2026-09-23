11 ilde dolandırıcılık operasyonu! 33 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen nitelikli dolandırıcılık soruşturması kapsamında; internet siteleri ve sosyal medya platformları üzerinden irtibat kurdukları kişilere yatırım yoluyla kazanç sağlama vaadiyle sahte uygulamalar yükledikleri belirlenen şüphelilerin, bu uygulamalar üzerinden kazanç elde ettikleri izlenimi oluşturarak kişi ve paravan şirket hesaplarına para transferi yapmalarını sağladıkları, ancak kazançlarını çekmek isteyen vatandaşların hesaplarına erişemedikleri tespit edildi.

Şüphelilerin bu yöntemle 14 kişiyi yaklaşık 14 milyon lira dolandırıldığı saptandı. Bu kapsamda; Bursa, Sakarya, Hatay, İstanbul, Gaziantep, Antalya, Adana, Kocaeli, Samsun, Malatya ve Bolu'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 23 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Ceza infaz kurumlarında bulunan 10 şüpheliyle birlikte toplam 33 şüpheli hakkında adli işlemlerin sürdürüldüğü, 4’ü yurt dışında bulunan 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.