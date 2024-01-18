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11 ilde DEAŞ ve El Kaide operasyonu! Bakan Yerlikaya: 36 şüpheli yakalandı

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#DEAŞ#El Kaide#Bakan Yerlikaya
Oluşturulma Tarihi: Ocak 18, 2024 08:10

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 11 ilde DEAŞ ve El Kaide terör örgütlerine yönelik gerçekleştirile Kahramanlar-45 Operasyonu'nda 36 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

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Bakan Yerlikaya Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 11 ilde DEAŞ ve El Kaide terör örgütlerine yönelik 3 gündür devam eden ve sona eren "Kahramanlar-45" operasyonlarında 36 şüpheli şahsın yakalandığını açıkladı. Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde, Terörle Mücadele Daire Başkanlığınca Antalya, Düzce, Elazığ, İstanbul, Konya, Mersin, Ordu, Rize, Sakarya, Sivas ve Trabzon’da düzenlenen operasyonlarda 39 bin dolar, 11 bin euro, 200 bin TL ve çok miktarda diğer ülkelere ait döviz ile çok sayıda dijital materyal ve dokümana el konulduğunu belirtti.

Yerlikaya paylaşımının devamında, "Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek" ifadelerine yer verdi.

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#DEAŞ#El Kaide#Bakan Yerlikaya

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