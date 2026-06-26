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11 ilde 4 ayrı suç örgütüne operasyon: 51 şüpheli gözaltına alındı

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#İstanbul#Operasyon#Suç Örgütü
11 ilde 4 ayrı suç örgütüne operasyon: 51 şüpheli gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 26, 2026 08:42

İstanbul merkezli 11 ilde, yurt içi ve yurt dışında faaliyet gösteren ve elebaşlarının bir kısmı hakkında kırmızı bülten bulunan 4 ayrı organize suç örgütüne yönelik operasyonda 51 şüpheli gözaltına alındı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile birlikte yürüttükleri çalışmalar kapsamında, İstanbul başta olmak üzere yurt genelinde ve uluslararası alanda faaliyet gösteren organize silahlı suç örgütlerine yönelik çalışma başlattı.

11 ilde 4 ayrı suç örgütüne operasyon: 51 şüpheli gözaltına alındı

Soruşturma kapsamında, liderliklerinin yurt dışında bulunan ve bir kısmı hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı bulunan kişilerin yaptığı 4 ayrı organize suç örgütünün faaliyetleri deşifre edildi. Yürütülen çalışmalarda, suç örgütü üyelerinin 'nitelikli yağma', 'tehdit', 'kasten öldürme', 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması', 'kasten yaralama ve mala zarar verme' başta olmak üzere çok sayıda olaya karıştıkları tespit edildi. Delillerin toplanmasının ardından şüphelilerin yakalanması için harekete geçildi.

11 ilde 4 ayrı suç örgütüne operasyon: 51 şüpheli gözaltına alındı

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11 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYONDA 51 GÖZALTI

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İstanbul merkezli olmak üzere Şanlıurfa, Hatay, Kocaeli, Muş, Van, Elazığ, Adana, İzmir, Antalya ve Bingöl'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 51 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, soruşturmanın ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çok yönlü olarak devam ettiği öğrenildi.

11 ilde 4 ayrı suç örgütüne operasyon: 51 şüpheli gözaltına alındı

11 ilde 4 ayrı suç örgütüne operasyon: 51 şüpheli gözaltına alındı

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#İstanbul#Operasyon#Suç Örgütü

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