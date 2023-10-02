Kuvvetli sağanak geliyor! Orhan Şen sel tehlikesine karşı uyardı: Risk var

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Yurdun geniş kesiminde son bir haftadır sağanak yağış etkili oluyor. Yağışlar ne kadar sürecek, hangi illerde sel riski var? İstanbul'da bugün yağış görülecek mi? Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen, merak edilen soruları CNN TÜRK ekranlarında yanıtladı.

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen sel riski olan illeri tek tek sayarak vatandaşları uyardı. Şen, canlı yayında yaptığı konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

İstanbul'da sel tehlikesi kalktı. Yağış akşama kadar yerel olarak görülebilir. Yarından sonra da İstanbul'u terk ediyor. Sarı ve turuncu uyarılara bakınca Kocaeli, Düzce, Zonguldak ve Bartın'da sel riski var. 70 kg üstünde yağış alabilir. Samsun, Ordu, Rize Artvin civarında risk devam ediyor. Akşam dahil olmak üzere geceye kadar devam edecek. Arkası dik yamaçlı dağlar olduğu için sel oluşabilir. Vatandaşlarımız uyarıları dikkate almalı.

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"BU HATALI BİR GÖRÜŞ"

Öğleden sonra Rize, Artvin ve Trabzon doğusu risk altında. Gündüz saatinde ise Samsun, Ordu, Trabzon'da yağışlar devam ediyor. Bu bölgelerde risk var. Aniden gelecek sel buralarda. Yağmur başlasın, sonra bakarım, demek hatalı görüş.

Yarından sonra tüm Türkiye'de yağış bitiyor. 1 hafta boyunca yağış yok. Batı ve iç bölgelerde sıcaklık 2-3 derece artacak. İstanbul bugün 23 derece. İzmir bile 27 derecenin altına düştü. İstanbul 26-27 dereceye çıkacak. Kayseri, Nevşehir, Karaman, Niğde civarında da orta kuvvette yağış var. Doğu Karadeniz'de ise çok şiddetli yağış var. Batı Karadeniz'de kuvvetli yağış var. Yani en riskli olan yer Doğu Karadeniz, sonra Batı Karadeniz, sonra da orta Anadolu'nun batısı geliyor. Hortum tehlikesi kalktı ama Rize'de, Trabzon'da hortum görülebilir.

Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise sel riski olan illerde yaşayan vatandaşları "Bu bölgede dik yamaçlar olduğundan sel ve taşkın dakikalar mertebesinde oluşur. Kaçmak için zaman kalmayabilir. Uyarılara dikkat edelim" sözleriyle uyardı.

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BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege dışında kalan yerlerin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'nun güneybatısında beklenen yağışların yer yer kuvvetli, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında ise çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların Marmara Bölgesi ile Ege ve Karadeniz kıyılarında mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 3-5 derece altında seyretmesi bekleniyor.

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RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Ege kıyılarında kuzeybatı yönlerden yer yer kısa süreli kuvvetli (30-50 km/sa), Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında ise kuvvetli (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.

UYARILAR:



YER YER ÇOK KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yapılan son değerlendirmelere göre; Orta ve Doğu Karadeniz kıyı kesimlerinde bugün görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, kuvvetli batı ve kuzeybatı yönlerden rüzgar (40-70 km/saat) ile birlikte etkili olmaya devam ederek bugün, Samsun'un doğu ilçeleri, Ordu, Giresun'un batısı ile Trabzon'un doğusunda kuvvetli (21-50 kg/m2), Samsun il geneli ile Giresun'un doğu ve Trabzon'un batı ilçeleri ile Rize ve Artvin kıyılarında çok kuvvetli (51-100 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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YEREL KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzeybatı kesimlerinde devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, (Pazartesi) gece saatlerine kadar Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın kıyılarında yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

YEREL KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Aksaray, Nevşehir, Kayseri, Niğde, Karaman, Bingöl, Şırnak ve Tunceli ile Erzincan'ın güney, Elazığ'ın doğu çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.