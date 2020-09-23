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GAZİANTEP, (DHA)
Haber Giriş: 23.09.2020 - 12:21 | Son Güncelleme:

11 hırsızlık olayının kameradan belirlenen şüphelisi yakalandı

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11 hırsızlık olayının kameradan belirlenen şüphelisi yakalandı
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GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde 10 araçtan hırsızlık yapan ve 1 bisiklet çalan şüpheli, güvenlik kameralarından kimliği belirlenerek yakalandı.

Nizip'te, son zamanlarda 10 araçtan hırsızlık yapıldı ve apartman girişindeki bir bisiklet çalındı. Hırsızlık mağdurlarının şikayeti üzerine çalışma başlatan polis, olayların yaşandığı yerlerdeki güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan inceleme sonunda polis, 11 olayın aynı kişi tarafından yapıldığını belirledi. Araştırmada kimliği belirlenen ve aynı zamanda 23 suç kaydı olduğu da ortaya çıkan ismi açıklanmayan şüpheli adresine düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyette sorgulanmasına başlandı.

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