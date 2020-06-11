11 Haziran 2020 Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama: MPİ 660. hafta Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu

Her hafta perşembe günleri düzenlenen Süper Loto çekilişinde heyecanlı bekleyiş sona erdi. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlük binasında noter canlı çekiliş heyeti huzurunda tamamlanan çekilişin ardından 660. hafta Süper Loto sonuçlarına göre ikramiye kazandıran numaralar belli oldu. İşte, 11 Haziran Süper Loto sonuçları ve ikramiye kazandıran şanslı rakamlar.

11 HAZİRAN SÜPER LOTO SONUÇLARI

Süper Loto 660. hafta çekilişi saat 21:15'te Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleşti. Çekiliş sonucu bu hafta ikramiye kazandıran numaralar şunlar oldu;

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SON ÇEKİLİŞTE NE OLMUŞTU?

Süper Loto'nun 4 Haziran tarihli çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 6.128.157,67 TL tutarındaki ikramiye devretti.

SÜPER LOTO OYUNU NASIL OYNANIR?

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Süper Loto oyunu çekilişleri Perşembe günleri yapılmaktadır.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.