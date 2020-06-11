11 Haziran 660. hafta SÃ¼per Loto canlÄ± Ã§ekiliÅŸ sonuÃ§larÄ± belli oldu - MPÄ° SÃ¼per Loto sonuÃ§ sorgulama ekranÄ±

Her hafta perÅŸembe gÃ¼nleri dÃ¼zenlenen SÃ¼per Loto Ã§ekiliÅŸinde heyecanlÄ± bekleyiÅŸ sona erdi.ÂMilli Piyango Ä°daresi Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼k binasÄ±nda noter canlÄ± Ã§ekiliÅŸ heyeti huzurunda tamamlanan Ã§ekiliÅŸin ardÄ±ndan 660. hafta SÃ¼per Loto sonuÃ§larÄ±na gÃ¶re ikramiye kazandÄ±ran numaralar belli oldu. Ä°ÅŸte, 11 Haziran SÃ¼per Loto sonuÃ§larÄ± ve ikramiye kazandÄ±ran ÅŸanslÄ± rakamlar.

11 HAZÄ°RAN SÃœPER LOTO SONUÃ‡LARI

SÃ¼per Loto 660. hafta Ã§ekiliÅŸi saat 21:15'te Milli Piyango Ä°daresi Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan gerÃ§ekleÅŸti. Ã‡ekiliÅŸ sonucu bu hafta ikramiye kazandÄ±ran numaralar ÅŸunlar oldu;

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SON Ã‡EKÄ°LÄ°ÅžTE NE OLMUÅžTU?

SÃ¼per Loto'nun 4 Haziran tarihli Ã§ekiliÅŸinde 6 bilen Ã§Ä±kmayÄ±nca 6.128.157,67 TL tutarÄ±ndaki ikramiye devretti.

SÃœPER LOTO OYUNU NASIL OYNANIR?

Ä°dare tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen, katÄ±lÄ±mcÄ±larÄ±n 1-54 sayÄ± kÃ¼mesi iÃ§inden Ã§ekiliÅŸle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayÄ±nÄ±n doÄŸru tahmin edilmesine dayanan ÅŸans oyunudur.

Ã‡ekiliÅŸ Ã¶zel Ã§ekiliÅŸ kÃ¼resi kullanÄ±lmak suretiyle oyun planÄ±na gÃ¶re daÄŸÄ±tÄ±lacak ikramiyeleri kazanacak numaralarÄ±n belirlenmesidir. SÃ¼per Loto oyunu Ã§ekiliÅŸleri PerÅŸembe gÃ¼nleri yapÄ±lmaktadÄ±r.

Ä°kramiyelerin, bayiler ve Åžubelerce Ã¶denme sÃ¼releri idarece belirlenir. Ä°kramiyeler, Ã§ekiliÅŸ tarihinden itibaren 1 yÄ±l geÃ§tikten sonra zaman aÅŸÄ±mÄ±na uÄŸrar.

Sistem tarafÄ±ndan kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiÅŸ, yÄ±rtÄ±lmÄ±ÅŸ, zaman aÅŸÄ±mÄ±na uÄŸramÄ±ÅŸ, iptal edilmiÅŸ biletlere ikramiye Ã¶denmez. Bir bilete ikramiye Ã¶denebilmesi iÃ§in en az Ã§ekilen sayÄ±lar, barkot, bilet gÃ¼venlik numarasÄ± ve arka yÃ¼zÃ¼ndeki bilet seri numarasÄ±nÄ±n aÃ§Ä±k ÅŸekilde okunmasÄ± gerekir.

SÃ¼per Loto oyununda bÃ¼yÃ¼k ikramiye bilen olmadÄ±ÄŸÄ± sÃ¼rece diÄŸer haftalara devredecektir.