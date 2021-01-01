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Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)
Haber Giriş: 01.01.2021 - 17:28 | Son Güncelleme:

11 gündür kayıp Gülsüm için dronlu arama

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11 gündür kayıp Gülsüm için dronlu arama
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ISPARTA'da 11 gündür kayıp olan Gülsüm Doğan (31), dron, iz takip ve kadavra köpekleriyle aranıyor.

Sermet Mahallesi'nde yaşayan Gülsüm Doğan, 22 Aralık günü evinden çıktı. En son Gökçay Mesire Alanı'nda görülen Doğan, geri dönmedi. Yakınlarının yaptığı kayıp başvurusu üzerine polis, jandarma ve AFAD ekipleri, bugün, Doğan'ın en son görüldüğü bölgede arama çalışması başlattı. Dronla havadan kontrol yapılan bölgedeki arama çalışmalarında, iz takip ve kadavra köpekleri de kullanılıyor.

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