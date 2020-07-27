11 ev ve iş yerinden hırsızlık yapan 3 kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ağaçören ilçesinde son iki ayda 11 ev ve iş yerinden elektronik eşya, hayvan, otomobil ve traktör hırsızlığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takip sonucu hırsızlık olaylarına karıştıkları ileri sürülen Emrah G. (32), Emrah G. (27), İbrahim A. (33) ve yabancı uyruklu olduğu öğrenilen Ogtay M. (23) dün gözaltına alındı. Yapılan sorgulamanın ardından bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerden İbrahim A. savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Emrah G, Ogtay M. ve Emrah G. ise mahkemece tutuklandı.