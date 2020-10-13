11 ekmek fırınına eksik gramajdan ceza uygulandı

İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, yıl boyunca rutin aralıklarla gıda üretimi ve satışı yapılan işyerlerine yönelik denetimlerini sürdürüyor. Halk sağlığını korumak adına yapılan denetimler kapsamında, son olarak ekmek fırınları mercek altına alındı.

66 FIRIN DENETLENDİ

Geçtiğimiz hafta gündeme gelen ekmeklerin gramajlarının düşürülmesi talebinin reddedilmesine rağmen bazı fırınların düşük gramajlı ekmek satışında ısrar ettiği yönündeki şikayetler üzerine yapılan denetimlerde, gramaj kontrolünün yanı sıra covid-19 tedbirleri, işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı, fiyat tarifeleri, genel temizlik ve yaya yolu işgalleri konusunda da kontroller gerçekleştirildi. Bu kapsamda İnegöl'de faaliyette bulunan 66 ekmek fırınına yönelik denetim gerçekleştirildi.

11 EKMEK FIRININA EKSİK GRAMAJDAN CEZAİ İŞLEM UYGULANDI

Denetimlere ilişkin Zabıta Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Zabıta Müdürlüğümüz tarafından halk sağlığının korunmasına yönelik rutin denetimler kapsamında, son dönemde sıkça şikayet alınan eksik gramaj hususu ağırlıklı olmak üzere 66 ekmek fırını denetimden geçirildi. Ekiplerimizin tüm detaylara dikkat ettiği denetimlerde kapsamında eksik gramajın yanı sıra covid-19 tedbirleri (maske kullanımı, kolonya, dezenfektan vb.), işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı bulunup bulunmaması, fiyat tarifeleri, genel temizlik, uyarıcı levhalar ve yaya yolu işgalleri konularında kontroller gerçekleştirilmiştir. Denetimlerde 66 adet ekmek fırını denetlenmiş olup, 11 işyerine eksik gramajlı ekmek satışı sebebiyle cezai işlem uygulanmıştır. Halkımızın sağlık ve esenliği için denetimlerimiz 7/24 esasına göre devam etmekte olup, her türlü görüş, öneri ve şikayetlerinizi 153 No'lu Belediyemiz Çözüm Merkezine iletebilirsiniz.