11 bin mahkûm okuma-yazma öğrendi

Bakanlık verilerine göre, hükümlü ve tutuklular 2019’da 1 milyon 102 bin, 2020’de 911 bin kitabı kurum kütüphanelerinden ödünç aldı. Cezaevlerindeki hükümlü ve tutuklular, okuma-yazma kurslarına, açıköğretim ortaokulu, lisesi ve fakültesine, uzaktan eğitim, örgün eğitim, yüksek lisans ve doktora eğitimlerine katılıp öğrenim görebiliyor. Son üç yılda 10 bin 818 tutuklu ve hükümlü cezaevinde eğitim aldı ve okur yazar hale geldi.

Cezaevlerindeki 39 bin 519 tutuklu ve hükümlü ise uzaktan eğitim öğretim programlarına katılıyor. Örgün eğitim kurumlarına devam eden tutuklu ve hükümlüler sınavlara kamu görevlileri eşliğinde girebiliyor.

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