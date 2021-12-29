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11 başkandan Ekrem İmamoğlu’na destek: 'Bu haksızlık hepimize'

#Ekrem İmamoğlu#İBB#Terör
11 başkandan Ekrem İmamoğlu’na destek: Bu haksızlık hepimize

CHP’li 11 büyükşehir belediye başkanı, “Büyükşehir Belediye Başkanları Ankara Buluşması”nda ortak bir deklarasyon yayımladı.

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın başkanlar adına okuduğu ortak açıklamada İBB’de çalışan 557 personelin terörle bağlantılı olduğu ve bazılarının suça karıştığı iddiasıyla başlatılan teftiş hatırlatılarak, “Milletimizin bilmesini isteriz ki, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yapılan haksızlığın, tüm belediyelerimize yapıldığını düşünüyor ve bu haksızlığı reddediyoruz” denildi. Açıklamada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın imzaları yer aldı.

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#Ekrem İmamoğlu#İBB#Terör

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