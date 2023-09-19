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11 aylık Bünyamin'in kahreden ölümü... Babasının kullandığı otomobilin altında kaldı

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#Diyarbakır#Trafik#Kaza
11 aylık Bünyaminin kahreden ölümü... Babasının kullandığı otomobilin altında kaldı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 19, 2023 11:50

Diyarbakır’da 11 aylık Bünyamin İ., babası E.İ.’nin kullandığı otomobilin altında kalarak hayatını kaybetti.

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Kaza, Ergani ilçesi Sanayi Mahallesi Canan 1 Sokak’ta meydana geldi. Sabah saatlerinde evinin bahçesinden emekleyerek sokağa çıkan 11 aylık Bünyamin bebek, babası E.İ.’nin kullandığı otomobilin kazara altında kaldı. Oğlunu ezdiğini fark eden E.İ., çocuğunu Ergani Devlet Hastanesi’ne kendi aracıyla götürdü.

11 aylık Bünyaminin kahreden ölümü... Babasının kullandığı otomobilin altında kaldı

 

11 AYLIK BÜNYAMİN KURTARILAMADI

Hastaneye götürülen Bünyamin, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Hastane önüne gelen aile ise burada sinir krizi geçirdi. Güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınan E.İ.’nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

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#Diyarbakır#Trafik#Kaza

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