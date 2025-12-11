×
HABERLER

11 Aralık bölge bölge hava durumu | Meteoroloji'den kar, sağanak, pus ve sis uyarısı

Güncelleme Tarihi:

#Meteoroloji#Kar Yağışı#Sağanak
Oluşturulma Tarihi: Aralık 11, 2025 07:54

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu tahminine göre, Marmara’nın kuzeydoğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı ile Güneydoğu Anadolu’nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun güney ve batı kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi bekleniyor. İşte 11 Aralık Perşembe bölge bölge hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın kuzeydoğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı ile Güneydoğu Anadolu’nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun güney ve batı kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara bölgesi ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Hava sıcaklığının yurdun güney kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 2-4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun doğu ve güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İŞTE 11 ARALIK PERŞEMBE BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

BURSA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

ÇANAKKALE °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 14°C
Az bulutlu

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 18°C
Çok bulutlu ve sabah saatlerinde sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu

KAYSERİ °C, 6°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KONYA °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİNOP °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, doğusunun iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

RİZE °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve batısının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinde kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 4°C
Çok bulutlu

KARS °C, 2°C
Çok bulutlu

MALATYA °C, 8°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

VAN °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmurlu, yüksekleri hafif kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve doğu kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

BATMAN °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

MARDİN °C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DENİZLERDE HAVA
Güney Ege ve Batı Akdeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

