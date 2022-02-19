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11 aracın lastiğini 86 saniyede kesti! O anlar kamerada

#Lastik#Hatay#Kamera
11 aracın lastiğini 86 saniyede kesti O anlar kamerada

Hatay'da kimliği belirsiz 20 yaşlarındaki şüpheli, park halindeki 11 aracın lastiğini 86 saniyede bıçakla kesti. Bu anlar, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

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​Olay, saat 04.00 sıralarında, İskenderun ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi'nde meydana geldi. 80'inci ve 83'üncü sokaklarda oturanlar, park halindeki araçlarının lastiklerinin bıçakla kesilip patlatıldığını fark edince polise haber verdi. İhbarla sokağa gelen ekiplerin incelediği güvenlik kamerası görüntülerinden, 20 yaşlarındaki şüphelinin, araçların lastiklerini bıçakla kestiği saptandı.

11 aracın lastiğini 86 saniyede kesti O anlar kamerada

11 aracın lastiğinin 86 saniyede kesildiği belirlendi. Mahalleli, araçlarının lastiklerini değiştirirken, polis de şüpheli belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı.

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#Lastik#Hatay#Kamera

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